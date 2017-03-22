Як Ломаченко не покидає топ-10 найкращих боксерів світу майже рік часу

Василь Ломаченко – шостий найкращий боксер планети. Українець зберіг місце у топ-10 бійців не залежно від вагової категорії.

Українець не залишаєть елітний список ось уже 41 тиждень поспіль. А на олімпі рейтингу авторитетного журналу The Ring відбулися зміни. Романа Гонсалеса, який минулого тижня сенсаційно програв Сору Рунгвісаі, з вершини скинув Андре Ворд. Черговий крок до першої сходинки рейтингу Василь Ломаченко спробує зробити 8 квітня. В Америці українець захищатиме титул чемпіона світу WBO у поєдинку з Джейсоном Сосою. Читайте також: "Пікассо боксу": українського боксера нагородили яскравим епітетом Про те, як Василь Ломаченко став унікальним чемпіоном-рекордсменом – читайте за посиланням.

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