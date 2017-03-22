Як Ломаченко не покидає топ-10 найкращих боксерів світу майже рік часу
15:56, сьогодні 53 Читать новость на русском
Василь Ломаченко – шостий найкращий боксер планети. Українець зберіг місце у топ-10 бійців не залежно від вагової категорії.
Українець не залишаєть елітний список ось уже 41 тиждень поспіль.
А на олімпі рейтингу авторитетного журналу The Ring відбулися зміни. Романа Гонсалеса, який минулого тижня сенсаційно програв Сору Рунгвісаі, з вершини скинув Андре Ворд.
Черговий крок до першої сходинки рейтингу Василь Ломаченко спробує зробити 8 квітня. В Америці українець захищатиме титул чемпіона світу WBO у поєдинку з Джейсоном Сосою.
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Про те, як Василь Ломаченко став унікальним чемпіоном-рекордсменом – читайте за посиланням.
Джерело: 24 Канал
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