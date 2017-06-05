Як Лондон оговтується після теракту

Лондон оговтується після кривавого теракту. Поліція почала називати імена сімох жертв злочинців. Тривають обшуки та затримання.

Громадянка Канади Кріссі Арчибальд – одна із семи жертв теракту в Лондоні. Серед загиблих її розпізнали однією з перших. Кріссі переїхала жити до Лондона разом зі своїм нареченим. ЇЇ рідні описують її, як життєрадісну та веселу дівчину.

Жертвами терористів також стали громадяни Франції. Серед поранених – троє австралійців та громадянин Нової Зеландії.

"Наразі відомо про трьох поранених громадян Австралії. Двоє чоловіків та жінка. Вони були серйозно поранені під час нападу. Ми не можемо розповісти вам про це детально, але ми намагаємося тримати контакт із їхніми родинами", – заявив прем'єр-міністр Австралії Малкольм Тернбул.

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За даними Скотленд-Ярду, фургон яким збивали людей, нападники взяли в оренду. Копи вже встановили особи терористів. Проте коментувати деталі вони відмовляються.

Поліція провела обшуки та затримала дванадцятьох осіб, яких підозрюють в організації теракту. Серед них семеро жінок та четверо чоловіків. Утім згодом одного підозрюваного таки відпустили.

Ми вже знаємо особи всіх трьох нападників, але коментувати наразі це не можемо. Скажу тільки, що ми провели обшуки під час яких затримали усіх підозрюваних у підготовці теракту,

– повідомила комісар поліції Лондона Кесіда Дік.

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Спершу жодна із терористичних організацій не брала на себе відповідальності за скоєний злочин. Зрештою це зробила "Ісламська держава". Терористи повідомляють, що атака - відповідь на вбивство мусульман.

Прем'єр-міністр країни Тереза Мей прокоментувала інцидент та заявила – зробить усе можливе для того, щоб таких нападів більше не було.

Разом з тим вона повідомила, що попри кривавий теракт, парламентські вибори 8 червня все ж таки пройдуть. Адже, за її словами, уряд та громадяни повинні триматися разом, щоб запобігти поширенню екстремізму в країні.

Ми повинні триматися разом. Бо тільки так ми зможемо викорінити екстремізм із Великої Британії. Це буде тяжко, але ми повинні прожити це життя як єдина країна. Не зважаючи на всі труднощі,

– зазначила Тереза Мей.

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Світ сумує разом з Великою Британією. У Парижі на знак скорботи погасили вогні на Ейфелевій вежі. Ілюмінацію вимкнули опівночі за місцевим часом.

Нагадаємо, в ніч на 4 червня на Лондонському мосту мікроавтобус скоїв наїзд на перехожих, водночас неподалік сталась різанина і ще один інцидент.



У поліції Британії заявили, що інциденти на Лондонському мосту і ринку Боро-маркет кваліфіковані як терористичні акти.



Внаслідок теракту загинуло 7 людей. До лікарень потрапили до 48 осіб, 21 з них – у важкому стані.