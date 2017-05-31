Як Львів цілий рік живе у сміттєвій блокаді

Наприкінці травня минулого року на Грибовицькому сміттєзвалищі почалась велика пожежа. Через два дні під завалами сміття загинули троє рятувальників. Унаслідок трагедії Львів і ще 4 райони області не мають куди вивозити сміття.

У місті щодня рахують переповнені сміттєві майданчики. Великі надії покладали на Меморандум, згідно з яким 16 міст Львівщини погодились приймати відходи зі Львова. Та фактично приймають лише чотири.

Відтак, львівські відходи і далі возять по всій Україні. Водії скаржаться, що поліція фіксує номери вантажівок зі сміттям, а активісти влаштовують на них облави.

Тим часом, обласна влада запевняє, що допомагає чим може, а насправді перекладає відповідальність на місто.

Однак, у міськраді переконують – сміттєва блокада Львова створена штучно. А проблема насправді загальнодержавна.

В нас 96% всіх відходів йдуть прямо на захоронення без жодної переробки, щоби ви розуміли в країнах Європейського Союзу стоїть планка на захоронення 5-10%. В головах наших урядників в Києві нема розуміння, що це проблема, тому що вони цього не бачать,

– сказав міський голова Львова Андрій Садовий.

Допомогу Львову не на словах обіцяють європейські структури. Французька компанія розробляє для міста стратегію поводження з відходами: проект рекультивації Грибовицького полігону та будівництва сміттєпереробного заводу.

Наразі ж львівські відходи вивозитимуть у сусідню, Тернопільську область. Там облаштують тимчасовий полігон. Йдеться про 6 гектарів землі, які розташовані поза населеними пунктами.

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