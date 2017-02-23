Як Ляшко підтанцьовував під кримськотатарську пісню: з'явилося відео

Лідер "Радикальної партії" Олег Ляшко у своєму стилі відзначив День Криму у Верховній Раді.

Відповідне відео з’явилося в Youtube.

На кадрах видно, як Олег Валерійович отримує задоволення від пісні, яку виконує хор кримськотатарських дітей.

"Співають кримсько-татарські діти, які на жаль позбавлені сьогодні можливості вільно жити на своїй рідній кримській землі. Тому наше завдання, щоб зробити все, щоб і кримськотарські діти, і українські діти, і всі наші діти жили під мирним небом у нашій рідній країні", – пояснює нардеп.

За його словами, Україна недостатньо робить для повернення Криму, потрібно працювати активніше

"Скучив за Кримом, бо в Криму класно. Треба було боротися за Крим , як сьогодні борються за Донбас", – додав Ляшко.

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