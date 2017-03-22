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Як медична реформа вплине на пацієнтів та лікарів

20:23, сьогодні 333 Читать новость на русском

Конкретні гроші за конкретні послуги, які надані людині – це про нову про медичну реформу. Вона стала на крок ближчою. Кабмін вже ухвалив проект закону про медичні гарантії. Останнє слово за депутатами.

За Конституцією українці мають право на безкоштовну медицину. У МОЗ підрахували: звичайна родина сплачує за охорону здоров'я майже 4,5 тисячі гривень податків щороку. На практиці ж пацієнт платить двічі: спочатку податками, другий раз – коли потрапляє в лікарню.

Змінити цю ситуацію зможе закон про державні фінансові гарантії, впевнені у міністерстві. Зараз його проект ще має розглянути Національна Рада реформ, а вже потім – парламент. У документі виписана така схема: гроші держава виділяє не на утримання медзакладів, а на конкретного пацієнта. Зарплата лікаря залежатиме від кількості хворих, які до нього звернуться.

Держава оплачуватиме первинну допомогу, тобто візит і лікування у сімейного лікаря та терапевта. За бюджетний рахунок людей рятуватимуть в екстрених ситуаціях та доглядатимуть під час смертельного захворювання.

Читайте також: За які медичні послуги доведеться платити українцям після реформи МОЗ

З власної кишені пацієнту доведеться заплатити за естетичну медицину, частково стоматологію та звернення без направлення. Обстеження, діагностику та стаціонар – держава покриє лише частково.

У наступному році реформуватимуть другу ланку: діагностику, послуги лікарів-спеціалістів та стаціонарної допомоги. Повністю охорона здоров'я перейде на нову систему з 2019 року. Але це за умови, якщо депутати проголосують за запропоновані новації.

Якщо ж закон не ухвалять до 16 травня, про страхову систему доведеться забути ще на 4 роки, наголошують у міністерстві. Адже не за горами - вибори президента. На цьому фоні медична реформа відійде на другий план.

Нагадаємо, днями Кабмін ухвалив проект закону про фінансові гарантії у медичній сфері. Там список ліків та медпослуг, які надаватимуться громадянам безкоштовно. Сплачувати за них буде єдиний державний страховик — Національна служба здоров’я України. Очікується, що вже влітку за такою системою почнуть працювати сімейні лікарі та терапевти.

Автор: Оксана Тропотяга
Теги: Україна Здоров'я Міністерство охорони здоров’я Реформи
Джерело: 24 Канал
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