Як медичні навички поліцейського врятували життя потерпілому: історія із Запоріжжя

Часто поліцейські одними зі перших опиняються на місці події, де потрібна медична допомога. І якщо її вчасно надати, то шанси потерпілого вижити зростають в рази.

Так сталося і в Запоріжжі, де працівник патрульної поліції Андрій Белик, який до цього пройшов курси з такмеду.

Вибігаєш з машини, оцінивши ситуацію, дізнаєшся чи викликали швидку, напарник контролює нападника, стежить за речовим доказом і моєю безпекою (такі випадки завжди супроводжуються балаганом з роззяв напідпитку, прихильників самосуду, порадників на кшталт "підвісити потерпілого вниз головою щоб кров не випливала"). Розрізаєш штанину, бачиш рану, накладаєш джгут і намагаєшся розмовами підтримувати в свідомості людину, сам в цей час думаючи про те, аби встигла швидка, крові втратив багато .. А ввечері дізнаєшся що все добре, живий. Дякую тренерам Людмила Білека та Федір Сердюк, завдяки їм виїжджаючи на такий виклик я чітко знаю що мені потрібно робити!,

– написав про це Андрій Белик.

Читайте також: Чоловік вистрілив двічі в голову полтавцю у під'їзді власного будинку