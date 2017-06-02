Як Медведчук пов’язаний з власником найбільшого імпортера скрапленого газу з Росії

Власник швейцарської компанії Proton Energy Group S. A., яка викупила активи російської "Роснефти" в Україні та з 2017 року стала найбільшим імпортером скрапленого газу з Росії, Нісан Моісеєв був помічений у компанії Віктора Медведчука, який спростовував свій зв’язок із ним.

Їхній спільний приліт на чартері Медведчука до аеропорту "Жуляни" зафіксували журналісти програми "Схеми",спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу "UA:Перший".

Експерти ринку та журналістські розслідування раніше вказували на можливу причетність самого Медведчука до компаній Нісана Моїсеєва, які викупили російський нафтогазовий бізнес в Україні. Вперше вдалося зафіксувати наочне підтвердження зв'язку між Медведчуком та Моісеєвом, – йдеться в розслідуванні.

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Журналісти зафіксували на камеру, як 14 листопада 2016 року із аеропорту "Внуково" (Москва) до аеропорту "Київ" прилетів приватний літак Dassault Falcon 900. Це один із найдорожчих приватних літаків – його вартість сягає близько 50 мільйонів доларів.

З літака вийшов кум президента Росії Володимира Путіна та представник України в гуманітарній підгрупі на Мінських переговорах Віктор Медведчук у компанії декількох чоловіків, серед яких був Нісан Моісеєв.

Бізнесмена розпізнали журналісти профільного видання "Нефтеринок". Вийшовши з терміналу, чоловіки обнялись та поцілувались на прощання.

Нісан Моісеєв – власник швейцарських фірм Glusco Energy S.A. та Proton Energy Group S.A. В 2016 році російська держкомпанія "Роснефть" продала свої українські активи (мережу АЗС під брендами "ТНК", "Золотий гепард", Formula та Smile, а також нафтобази та Лисичанський нафтопереробний завод) фірмі Glusco Energy. А з 2017 року Proton Energy Group став найбільшим імпортером скрапленого газу в Україну.

"Ця зустріч збіглася у часі з "зачищенням" ринку імпорту скрапленого газу України під нового гравця, яким став той самий Нісан Моісеєв", – йдеться у розслідуванні.

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Наприкінці 2016 року в традиційних імпортерів скрапленого газу почалися проблеми: діями СБУ, Мінекономрозвитку та митниці був зупинений його імпорт, і майже одночасно з’явилися фірми, які почали імпортувати великі обсяги скрапленого газу з Росії. При цьому, експерти з подивом відмічають, як дії української СБУ були синхронізовані з діями російських контролюючих органів.

Митна служба разом з СБУ почала тут (в Україні, – ред.) різко розчищати територію, тобто почала тиснути на наших потужних імпортерів зрідженого газу. А там (в Росії, – ред.) Федеральна служба експортного контролю визначила Proton – дочірню структуру Glusco – як єдиного експортера ресурсу "Роснефти". Від якої людини могли були бути такі синхронні дії з тієї і цієї сторони? Крім як Медведчук, у мене ніяких асоціацій немає,

– розповідає екс-президент "Об’єднання операторів ринку нафтопродуктів України" Леонід Косянчук.

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Раніше видання Liga.net у своїх розслідуваннях пов’язували фірми Proton Energy Group та Glusco Energy із Віктором Медведчуком. Втім, і Нісан Моісеєв, і Віктор Медведчук це спростовують.

"З паном Медведчуком я знайомий давно, також як з багатьма іншими українськими, російськими, європейськими, ізраїльськими, американськими публічними людьми та бізнесменами. Нас пов'язують дружні відносини, а не ділові", – заявив "Схемам" пан Моісеєв.

Він підкреслив, що пан Медведчук ніякого стосунку до Proton Energy Group та Glusco Energy не має.

"Вони належать мені, я їхній єдиний власник", – сказав він.

Віктор Медведчук не відповів на запит по суті, вдавшись до образ на адресу Радіо Свобода. Але раніше у прес-службі громадського руху "Український вибір", лідером якого є він, повідомляли, що ні Віктор Медведчук, ні його структури ніякого стосунку до угоди купівлі-продажу активів "Роснефти" не мають.