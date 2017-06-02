13:17
2 черв 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛЮБОМИР ГУЗАР СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Конфлікт Путіна й голуба. Навальний і Медвєдєв на PornHub
Вєсті Кремля
22:43, 1 червня
Вєсті.UA. Ребрендинг і расизм
Вєсті.UA
18:59, 1 червня
Інтелектуальний маразм: як обкрадають та перетворюють на VIP-гурток пенсіонерів НАН України
ЦРУ
08:06, сьогодні
Випуск новин за 11:00: Кілер Адама Осмаєва. Спецоперація із викрадення
Випуск новин
11:55, сьогодні
Про другий термін Порошенка, судову реформу та конфлікт із НАБУ, – інтерв'ю з Юрієм Луценком
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:39, 1 червня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Україна
ЛЮБОМИР ГУЗАР СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Як Медведчук пов’язаний з власником найбільшого імпортера скрапленого газу з Росії

12:59, сьогодні 452 Читать новость на русском
Медведчук і компанія контролюють ринок скрапленого газу в Україні
Медведчук і компанія контролюють ринок скрапленого газу в Україні

Власник швейцарської компанії Proton Energy Group S. A., яка викупила активи російської "Роснефти" в Україні та з 2017 року стала найбільшим імпортером скрапленого газу з Росії, Нісан Моісеєв був помічений у компанії Віктора Медведчука, який спростовував свій зв’язок із ним.

Їхній спільний приліт на чартері Медведчука до аеропорту "Жуляни" зафіксували журналісти програми "Схеми",спільного проекту Радіо Свобода і телеканалу "UA:Перший".

Експерти ринку та журналістські розслідування раніше вказували на можливу причетність самого Медведчука до компаній Нісана Моїсеєва, які викупили російський нафтогазовий бізнес в Україні. Вперше вдалося зафіксувати наочне підтвердження зв'язку між Медведчуком та Моісеєвом, – йдеться в розслідуванні.

Читайте також: Україна в часи Медведчука та Януковича важливі призначення погоджувала з Росією, – екс-розвідник

Журналісти зафіксували на камеру, як 14 листопада 2016 року із аеропорту "Внуково" (Москва) до аеропорту "Київ" прилетів приватний літак Dassault Falcon 900. Це один із найдорожчих приватних літаків – його вартість сягає близько 50 мільйонів доларів.

З літака вийшов кум президента Росії Володимира Путіна та представник України в гуманітарній підгрупі на Мінських переговорах Віктор Медведчук у компанії декількох чоловіків, серед яких був Нісан Моісеєв.

Бізнесмена розпізнали журналісти профільного видання "Нефтеринок". Вийшовши з терміналу, чоловіки обнялись та поцілувались на прощання.

Нісан Моісеєв – власник швейцарських фірм Glusco Energy S.A. та Proton Energy Group S.A. В 2016 році російська держкомпанія "Роснефть" продала свої українські активи (мережу АЗС під брендами "ТНК", "Золотий гепард", Formula та Smile, а також нафтобази та Лисичанський нафтопереробний завод) фірмі Glusco Energy. А з 2017 року Proton Energy Group став найбільшим імпортером скрапленого газу в Україну.

"Ця зустріч збіглася у часі з "зачищенням" ринку імпорту скрапленого газу України під нового гравця, яким став той самий Нісан Моісеєв", – йдеться у розслідуванні.

Читайте також: Україна зачистила ринок скрапленого газу під Медведчука, – Лещенко

Наприкінці 2016 року в традиційних імпортерів скрапленого газу почалися проблеми: діями СБУ, Мінекономрозвитку та митниці був зупинений його імпорт, і майже одночасно з’явилися фірми, які почали імпортувати великі обсяги скрапленого газу з Росії. При цьому, експерти з подивом відмічають, як дії української СБУ були синхронізовані з діями російських контролюючих органів.

Митна служба разом з СБУ почала тут (в Україні, – ред.) різко розчищати територію, тобто почала тиснути на наших потужних імпортерів зрідженого газу. А там (в Росії, – ред.) Федеральна служба експортного контролю визначила Proton – дочірню структуру Glusco – як єдиного експортера ресурсу "Роснефти". Від якої людини могли були бути такі синхронні дії з тієї і цієї сторони? Крім як Медведчук, у мене ніяких асоціацій немає,
– розповідає екс-президент "Об’єднання операторів ринку нафтопродуктів України" Леонід Косянчук.

Читайте також: Чому українські спецслужби воюють з антикорупціонерами та займаються переділом бізнесу

Раніше видання Liga.net у своїх розслідуваннях пов’язували фірми Proton Energy Group та Glusco Energy із Віктором Медведчуком. Втім, і Нісан Моісеєв, і Віктор Медведчук це спростовують.

"З паном Медведчуком я знайомий давно, також як з багатьма іншими українськими, російськими, європейськими, ізраїльськими, американськими публічними людьми та бізнесменами. Нас пов'язують дружні відносини, а не ділові", – заявив "Схемам" пан Моісеєв.

Він підкреслив, що пан Медведчук ніякого стосунку до Proton Energy Group та Glusco Energy не має.

"Вони належать мені, я їхній єдиний власник", – сказав він.

Віктор Медведчук не відповів на запит по суті, вдавшись до образ на адресу Радіо Свобода. Але раніше у прес-службі громадського руху "Український вибір", лідером якого є він, повідомляли, що ні Віктор Медведчук, ні його структури ніякого стосунку до угоди купівлі-продажу активів "Роснефти" не мають.

Теги: Україна Політика Розслідування Віктор Медведчук Корупція
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
сьогодні, 12:11 "Мазурік" Анну вкрав: підсумки візиту Путіна до Парижа
Наталія Лебідь 779
Державні активи, що працюють на приватні кишені. Чому цього не помічає керівництво країни?
сьогодні, 09:01 Державні активи, що працюють на приватні кишені. Чому цього не помічає керівництво країни?
Тетяна Мартинюк 365
Сейчас
сьогодні, 08:01 Сейчас "Нафтогаз" – самая успешная история постмайданной власти
Карл Волох 1119
сьогодні, 04:20 "Підривник Путіна": хто такий Адам Осмаєв, якого намагалися вбити в центрі Києва
Блог Медіа 5651
Годовщина
1 червня, 22:03 Годовщина "дружбы" Украины и РФ, или Еще одно напоминание об агрессии Путина
Олексій Нікольський 1017
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
МВФ проведе серйозний аналіз потоків валюти в Україні, – екс-міністр економіки
 21 березня , 07:01
Активісти заклали піноблоками вхід до "Сбербанку" в Києві
 13 березня , 14:37
В Авдіївці відновили електропостачання
 7 березня , 16:06
Клімкін має намір відвідати США найближчим часом
 13 квітня , 14:11
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук