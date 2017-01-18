Як місцеві чиновники безжалісно дерибанять бурштинові землі: розслідування

Останні місяці в хроніках правоохоронців майже не згадується тема незнаного видобутку бурштину. Можливо, влада вже вважає цей бізнес переможеним.

Адже на Рівненщині навіть згорнули оперативний штаб по боротьбі з нелегальним видобутком сонячного камені. Але копачі, як працювали – так і працюють, а правоохоронці як кришували – так і кришують.

Поблизу урочища Гальби встановили блокпост поліції. Проте навіть самі поліцейські не знають, навіщо вони там. За кілометр гудуть на всю помпи, а поліцейські охороняють хіба власну буржуйку.

За словами місцевих, дозволі на роботу з мотопомпою тут коштує тисячу доларів, а видобутий камінь копачі ділять порівну.

Поки дрібні "старателі" шукають сонячний камінь, чиновники пішли далі – вони безжально продають сотні гектарів бурштинових земель у "потрібні руки".

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Для прикладу, 457 гектарів землі Рівненська обласна рада погодила відати фірмі "Санкамян". ЇЇ засновник – Лян Ян – зареєстрований в Варшаві. А підприємство прописане у селі Рокитне, на Рівненщині. Проте у приміщенні нікого немає.

Директор фірми Микола Кравець є бізнес-партнером народного депутата від "Батьківщини" Сергія Євтушка. Ще один його партнер – депутат Сарненької райради Микола Клевака. За словами самих же депутатів, саме Клевака лобіював питання щодо "Санкамяну".

На попередній сесії надання надр для видобутку бурштину погодили ще компанії з Чернівців. Засновниця компанії "Інклюз -8" – психолог, яка працювала у місцевій раді і ніколи не займалася корисними копалинами.

З'ясувати хто насправді стояв за цієїю засновницею не вдалося, та й продала вона свою компанію досить швидко. Тепер власник – компанія з офшорного Белізу.

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Фірма "Ред.мет" теж отримала дозвіл на видобування бурштину. Звязки компанії із естонською фірмою "Фоксерком" приводять до колишнього депутата Володимира Продивуса. Саме він в 2014 році особисто приїхав в урочище Гальби в компанії з озброєними спортсменами.