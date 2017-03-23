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ВИБУХ НА ВІЙСЬКОВИХ СКЛАДАХ У БАЛАКЛІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЮЛІЯ САМОЙЛОВА

Як модель з обмеженими можливостями надихає своїми тренуваннями: мотивуюче відео

09:34, сьогодні 320 Читать новость на русском
Тіфані Адамс
Тіфані Адамс / Фото з відкритих джерел

34-річна модель з США Тіфані Адамс внаслідок страшної аварії тепер пересувається на інвалідному візку. Проте на цю проблему вона не зважає і продовжує доводити цілому світу, що інвалідне крісло – це не вирок.

Про це повідомляє Обозреватель.

Ще у 2000 році Тіфані потрапила в аварію, де загинуло троє людей. Лікарі спочатку не вірили в те, що вона виживе. Після реабілітації дівчина стала посилено займатися в тренажерному залі та стала моделлю.

У відео в мережі Instagram показано, як дівчина, у якої паралізована нижня частина тулуба, вправно демонструє силові вправи рук на турніку.

Лише за одну добу відео набрало 5,6 млн переглядів.

Inspirational. ?Follow @9gag App??@9gagmobile ? - - - ?@TiphanyAdams #9gag #workout #strength

Допис, поширений 9GAG (@9gag)

Читайте також: Про українську модель на візку пишуть світові таблоїди

Теги: Здорове життя Здоров'я LifeStyle
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