Як модель з обмеженими можливостями надихає своїми тренуваннями: мотивуюче відео

34-річна модель з США Тіфані Адамс внаслідок страшної аварії тепер пересувається на інвалідному візку. Проте на цю проблему вона не зважає і продовжує доводити цілому світу, що інвалідне крісло – це не вирок.

Про це повідомляє Обозреватель.

Ще у 2000 році Тіфані потрапила в аварію, де загинуло троє людей. Лікарі спочатку не вірили в те, що вона виживе. Після реабілітації дівчина стала посилено займатися в тренажерному залі та стала моделлю.

У відео в мережі Instagram показано, як дівчина, у якої паралізована нижня частина тулуба, вправно демонструє силові вправи рук на турніку.

Лише за одну добу відео набрало 5,6 млн переглядів.

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