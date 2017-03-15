Як моніторити зміни в е-деклараціях чиновників: детальна інструкція

Відтепер на сайті "Декларації" працює кабінет користувача, де можна створити запит і моніторити появу нової інформації щодо змін в е-деклараціях високопосадовців.

Про це повідомляється на сайті Bihus.info.

Вхід до особистого кабінету здійснюється через авторизацію у Facebook або Google. Для цього потрібно натиснути кнопку "Увійти" на головній сторінці та обрати акаунт.

Після авторизації стають доступні функції моніторингу "за запитом" і "за іменем".

Щоб створити завдання, потрібно спершу спробувати щось знайти, а потім в результатах пошуку натиснути кнопку "моніторити цей запит". З цього моменту будь-яка нова інформація, що відповідатиме вашому запиту, буде надходити на e-mail, вказаний при реєстрації акаунта.

За тим самим принципом можна створювати запити по людям, компаніям, предметам одягу чи маркам авто. Система оновлюється кожні три години, і якщо за цей час відбулись зміни – користувач отримає сповіщення.

Підписатись на оновлення конкретної людини можна також через кнопку "моніторити за іменем", яка доступна всередині кожної декларації.

Слідкувати за пошуковими запитами, ставити їх на паузу та видаляти, користувачі можуть на вкладці "Мої запити".

Команда сайту "Декларації" запрошує всіх долучитись до проекту "Народне НАЗК". Якщо ви помітили невідповідність видатків та майна чиновника його прибуткам, просто зазначте це у коментарях під декларацією. Пишіть у коментарі також, якщо ви наживо знаєте власника декларації та можете повідомити, що він не задекларував певне майно. Або якщо просто знайшли щось цікаве (іспанську віллу у судді, автопарк "Порше" у податківця).