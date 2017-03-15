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Як моніторити зміни в е-деклараціях чиновників: детальна інструкція

11:39, сьогодні 1362 Читать новость на русском
Моніторинг змін в е-деклараціях
Моніторинг змін в е-деклараціях / informator.news

Відтепер на сайті "Декларації" працює кабінет користувача, де можна створити запит і моніторити появу нової інформації щодо змін в е-деклараціях високопосадовців.

Про це повідомляється на сайті Bihus.info.

Вхід до особистого кабінету здійснюється через авторизацію у Facebook або Google. Для цього потрібно натиснути кнопку "Увійти" на головній сторінці та обрати акаунт.

Після авторизації стають доступні функції моніторингу "за запитом" і "за іменем".

Щоб створити завдання, потрібно спершу спробувати щось знайти, а потім в результатах пошуку натиснути кнопку "моніторити цей запит". З цього моменту будь-яка нова інформація, що відповідатиме вашому запиту, буде надходити на e-mail, вказаний при реєстрації акаунта.

За тим самим принципом можна створювати запити по людям, компаніям, предметам одягу чи маркам авто. Система оновлюється кожні три години, і якщо за цей час відбулись зміни – користувач отримає сповіщення.

Підписатись на оновлення конкретної людини можна також через кнопку "моніторити за іменем", яка доступна всередині кожної декларації.

Слідкувати за пошуковими запитами, ставити їх на паузу та видаляти, користувачі можуть на вкладці "Мої запити".

Команда сайту "Декларації" запрошує всіх долучитись до проекту "Народне НАЗК". Якщо ви помітили невідповідність видатків та майна чиновника його прибуткам, просто зазначте це у коментарях під декларацією. Пишіть у коментарі також, якщо ви наживо знаєте власника декларації та можете повідомити, що він не задекларував певне майно. Або якщо просто знайшли щось цікаве (іспанську віллу у судді, автопарк "Порше" у податківця).

Нагадаємо, раніше на сайті був запущений повнотекстовий пошук по всьому масиву декларацій. Це дало можливість журналістам-розслідувачам зменшити витрати часу на пошук інформації і значно підвищити ефективність роботи. На сьогодні завдяки інтернет-користувачам електронізовано та оброблено 502 013 декларацій за 2010-2014 роки.

Читайте також: НАЗК вчитиме чиновників заповнювати електронні декларації

Декларації – це проект ГО "Канцелярська сотня", що електронізує декларації чиновників та створює зручні аналітичні інструменти для журналістів та громадськості. Окрім опрацювання нових електронних декларацій, команда проекту переводить у електронну форму паперові декларації чиновників за попередні періоди, щоб відстежувати їхні статки у динаміці. Якщо ви готові витратити 10 хвилин свого вільного часу на допомогу проекту, то натисніть кнопку "Долучитись до розшифровки" та дійте відповідно до інструкції.

Теги: Україна е-декларування Політика
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