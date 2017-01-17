Як можна продавати свою душу? – актор про українських гастролерів в Росії

Український актор Анатолій Гнатюк назвав виправдання поїздок до Росії українських артистів – брехливими. Адже діячі культури не можуть бути поза політикою.

Таку думку він висловив в інтерв’ю "Главкому".

Гнатюк вважає, що артисти, які заробляють гроші на території країни-окупанта, – зрадники.

Як я можу ставитись до зрадників? Погано. Ну от як можна продавати свою душу, честь і народ? Вони ж тут виросли, вони, образно кажучи, в одній пісочниці гралися з тими дівчатами і хлопцями, які зараз перебувають на передовій під кулями, щодня можуть загинути і гинуть,

– обурився актор.

За його словами, артист ніколи не може бути поза політикою, а виправдання поїздок до Росії представниками української культури є брехливими.

"Зрадники їдуть за копійчиною в Росію. І ще й з таким бездарним, цинічним і брехливим формулюванням: ну, ми ж артисти, ми ж поза політикою. Коли це артисти були поза політикою? Наша робота – продукувати певну ідею в цьому світі. І те, якою буде ця ідея, і є політика. Отож не брешіть, шановні. Це низько, підло, нечесно", – наголошує Гнатюк.

До слова, нещодавно українські співачки Ані Лорак, Світлана Лобода і Аліна Гросу виступали у Росії на фестивалі "Роза Хутор".