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Як можна продавати свою душу? – актор про українських гастролерів в Росії

16:54, сьогодні 1817 Читать новость на русском
Багато українських зірок виступають у Росії
Багато українських зірок виступають у Росії

Український актор Анатолій Гнатюк назвав виправдання поїздок до Росії українських артистів – брехливими. Адже діячі культури не можуть бути поза політикою.

Таку думку він висловив в інтерв’ю "Главкому".

Гнатюк вважає, що артисти, які заробляють гроші на території країни-окупанта, – зрадники.

Як я можу ставитись до зрадників? Погано. Ну от як можна продавати свою душу, честь і народ? Вони ж тут виросли, вони, образно кажучи, в одній пісочниці гралися з тими дівчатами і хлопцями, які зараз перебувають на передовій під кулями, щодня можуть загинути і гинуть,
– обурився актор.

За його словами, артист ніколи не може бути поза політикою, а виправдання поїздок до Росії представниками української культури є брехливими.

"Зрадники їдуть за копійчиною в Росію. І ще й з таким бездарним, цинічним і брехливим формулюванням: ну, ми ж артисти, ми ж поза політикою. Коли це артисти були поза політикою? Наша робота – продукувати певну ідею в цьому світі. І те, якою буде ця ідея, і є політика. Отож не брешіть, шановні. Це низько, підло, нечесно", – наголошує Гнатюк.

До слова, нещодавно українські співачки Ані Лорак, Світлана Лобода і Аліна Гросу виступали у Росії на фестивалі "Роза Хутор".

Теги: Україна-Росія LifeStyle Новини Росії Культура Ані Лорак
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