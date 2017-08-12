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Як можновладці живуть 24 години з електронним браслетом на нозі

15:08, сьогодні 120 Читать новость на русском

Останніми тижнями електронний браслет став найпопулярнішим гаджетом в Україні. Одному за одним, суд призначає носити його високопосадовцям, яких підозрюють у корупції. Щоправда, чиновники вдягати "прикраси" - не поспішають, мовляв - незручно.

Роман Насіров, котрому закидають корупційні схеми розповідає про засіб електронного контролю, чи по простому – електронний браслет. Його треба носити, якщо суд не певен, що підсудний нікуди не втече й буде співпрацювати зі слідством. Складається він з двох частин – браслету те передавача. Браслет підозрюваному вдягають на ногу чи руку, передавач же слід носити з собою.

Останнім часом такі гаджети пробують надягати на чиновників. Та ті чомусь пручаються. Скажімо, фігуранти бурштинової справи – нардепи Розенблат та Поляков. Натомість пропонують іншу законну альтернативу.

Є альтернатива – тримання під вартою. Якщо не влаштовує електронний засіб контролю,
– розповів адвокат Сергій Войченко.

Адвокат додає – браслети – нормальна світова практика. Ще й дозволяє економити на пенітенціарних заходах.

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Громадський активіст Сергій Бондар з електронними браслетами познайомився ще за попередньої влади. Разом з побратимами зносили у Полтаві пам'ятники радянським діячам. Сергій розповідає – суто фізично браслет не заважає. У ньому навіть можна митись. Хоча, деякі проблеми все ж є.

Вони глючать. Відверто, вони дають постійні збої і постійно правоохоронцям доводилося ледь не щоночі приїздити до мене додому і фізично, в буквальному сенсі, контролювати мою наявність,
– сказав громадський активіст Сергій Бондар.

Та й самих браслетів в Україні не так вже й багато. Особливо – справних. Всього їх майже 500. Щоправда, 283 зламані, 13 загублені підозрюваними, 6 вилучили як речові докази. 112 – вже на підозрюваних. Себто вільних наразі лише 60.

Автор: Олексій Годзенко
Теги: Новини України Корупція Судді Новини політики
Джерело: 24 Канал
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