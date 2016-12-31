Як накрити ідеальний новорічний стіл: корисні поради

Новий рік буквально за порогом, тож саме час починати готувати новорічні страви.

Продукти слід брати в перевірених місцях, яким ви довіряєте. Це знизить ризик придбати неякісний товар. А більшість продуктів слід купувати на ринку, а не в супермаркеті: це дозволить значно зекономити.

До слова, не обов'язково перетворювати новорічну ніч на пиятику, адже можна обійтись символічним алкоголем, насолоджуючись самим святом та спілкуванням з близькими та рідними.

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Можна також обрати два варіанти святкового столу: стандартний та економний. Які це варіанти – дивіться у відеоролику.

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