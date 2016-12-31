Як нардеп вирішив нажитись на державній шахті: результати розслідування

У свіжому випуску програми "Наші гроші" – журналісти розповіли, чи змінилось щось після розслідування журналістів щодо вугільних махінацій на державній шахті.

На початку року один з нардепів вирішив із БПП вирішив попідгрібати до себе торгівлю вугіллям з державної шахти на державну компанію. Вже в червні журналісти вивели цього сірого кардинала на чисту воду. Ним виявився Сергій Тригубенко, якого за спиною називають "смотрящим" за вугільною промисловістю в країні.

Однак останній свою причетність до брудних справ на шахті заперечує.

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У свіжому випуску програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" дивіться про те, що змінилося після того, як розслідування щодо Тригубенка вийшло у світ.