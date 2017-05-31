Як нардепи відвідували засідання у травні: шокуючі цифри

208 народних депутатів пропустили більше половини голосувань Ради в травні, із них 60 – пропустили понад 90% голосувань.

Про це йдеться в дослідженні Комітету виборців України.

При цьому дев’ять нардепів не взяли участі в жодному голосуванні впродовж місяця. Зокрема, цими нардепами виявилися Євген Бакулін ("Опозиційний блок"), Андрій Білецький, Дмитро Ярош, Едуард Матвійчук, В’ячеслав Богуслаєв ("Воля народу"), Петро Сабашук, Оксана Білозір (БПП), а також Олександр Онищенко та Сергій Клюєв, яких розшукує українська влада.

Частина депутатів проголосували лише кілька разів. Зокрема, Сергій Льовочкін ("Опозиційний блок") та Денис Дзензерський ("Народний Фронт") проголосували в травні лише один раз, Вадим Рабінович ("Опозиційний блок") – двічі, Євгеній. Мураєв (позафракційний) – тричі.

Причини для неголосування народних депутатів залишаються невідомими. Лише Білозір була відсутня в Раді через хворобу.

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