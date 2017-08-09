Як насправді роблять фото для соцмереж: курйозні порівняння

У наші дні цифрова обробка фото є важливою частиною остаточного зображення, але багато фотографів досі використовують певні хитрощі, які кардинально змінюють кадр.

Видання Bored Panda показало підбірку фото, які показують, на що здатні фотографи. Читайте також: Як це виглядає насправді: батьки відтворюють фотографію Бейонсе з близнюками Ці закулісні зображення демонструють, що знімки більш приголомшливі, ніж на перший погляд.