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ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ
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ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА СПЕКА В УКРАЇНІ ВАСИЛЬ ЛОМАЧЕНКО САНКЦІЇ

Як насправді роблять фото для соцмереж: курйозні порівняння

02:03, сьогодні 109 Читать новость на русском
Як створюють ідеальний кадр
Як створюють ідеальний кадр / Bored Panda

У наші дні цифрова обробка фото є важливою частиною остаточного зображення, але багато фотографів досі використовують певні хитрощі, які кардинально змінюють кадр.

Видання Bored Panda показало підбірку фото, які показують, на що здатні фотографи.

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Ці закулісні зображення демонструють, що знімки більш приголомшливі, ніж на перший погляд.

Теги: LifeStyle Курйозні новини
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