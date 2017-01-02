Як навчитися кататися на ковзанах: корисні та дієві поради

Довгі новорічні свята – чудова нагода чогось навчитися. Особливо, якщо у вашому місті встановили каток під відкритим небом.

Можливо, ви не навчитесь за декілька днів робити потрійний тулуп, але отримати задоволення від катання цілком зможете, пише Мeduza.

Виберіть правильний каток

Ковзанки бувають різними – від "коробок" у дворах чи торгових центрах до величезних парків, коли льодом залиті цілі алеї. Для першого виходу на лід останні не підходять – вам потрібні будуть бортики, щоб спочатку триматися за них; вірніше, відчувати, що за них завжди можна схопитися.

Крім того, бортики допоможуть вам гальмувати, якщо ви занадто розженетеся.

Краще приходити на каток не в годину пік. Тоді вірогідність, що у вас вріжуться в першу ж хвилину катання, буде мінімальна.

Підберіть одяг

Катання на ковзанах – зимовий вид розваг, але це не означає, що потрібно занадто тепло одягатися. Для катання краще вдягнути спортивний одяг, варто також уникати довгих шарфів (які можуть потрапити під ковзани).

Обов'язково візьміть з собою на каток шерстяні шкарпетки – саме на них найкраще вдягати ковзани.

Читайте також: Як уникати та лікувати обмороження – це важливо знати

Уважно виберіть ковзани

Головне в ковзанах – щоб вони добре сиділи у вас на нозі. Як правило, вони повинні бути на пів розміру або навіть розмір більше, ніж звичайне взуття – адже ви будете надягати ковзани на шерстяну шкарпетку.

Уважно зав'яжіть шнурки. Адже погана шнурівка може призвести до серйозних травм.

Не поспішайте

Перед тим, як вийти на лід, варто зробити легку зарядку, щоб розім’яти м’язи. Але й після цього не поспішайте кататись. Просто постійте трохи на ковзанах, дайте ногам звикнути до нової ситуації.

Як почати кататись

Можна почати з того, щоб рухатися за рахунок розведення ніг на ширину плечей і зведення їх разом. А можна з відштовхування одним коником від льоду: для цього ногу, яка буде відштовхуватися, треба поставити під кутом до другої, яка буде ковзати.

Головне, що потрібно запам'ятати: не можна кататися на прямих ногах. По-перше, це просто незручно, по-друге, може призвести до ушкоджень, по-третє, – на напівзігнутих колінах зручніше падати.

Подумайте про гальмування

Коли навчитеся котитися вперед, вам неминуче захочеться розігнатися. Це нестрашно, але краще заздалегідь придумати, як ви будете гальмувати. Немає нічого поганого в тому, щоб для початку використовувати бортик – в нього можна просто в'їхати.

Робіть селфі з розумом

Хто ж не захоче зробити селфі на фоні ковзанки? Але щоб фотографії вийшли хорошими, а телефон не розбився, потрібно дотримуватися кількох простих правил. По-перше, постарайтеся тримати телефон під верхнім одягом – ймовірність того, що він виживе при вашому падінні, підвищується. По-друге, не знімайте в русі – це загрожує тим, що телефон випаде з рук.