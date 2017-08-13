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Як навчитися рано прокидатися і почувати себе бадьорим: прості поради

07:07, сьогодні 1019 Читать новость на русском
Як навчитися рано прокидатися: поради
Як навчитися рано прокидатися: поради / Getty Images

Для багатьох ранок – це справжня мука, але лише тому, що ви з вечора робите багато помилок, які псують ранок.

Портал "Единственная" пропонує нескладні правила, виконуючи які ранок перетвориться у справжнє задоволення. А щоб ранні прокидання стали звичкою – повторіть ці правила протягом 28-30 днів.

Лягайте спати рано

Щоб почуватися зранку бадьорим та повним сил – лягайте спати о 22-23:00. Це забезпечить вам повноцінних 7-8 годин здорового сну.

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Не перемикайте будильник

Ставте будильник на точний час підйому та забутьте про ще "5 хвилин" у ліжку. Таким чином ви, по-перше, будете себе тренувати, а по-друге, встигнете зробити всі ранкові справи.

Не перемикайте будильник ще на 5 хвилин
Не перемикайте будильник ще на 5 хвилин

Їжте після шостої

Останній прийом їжі має бути за 2-3 години до сну. Це дозволить вам прокинутися неголодними та повними сил. Але ваш останній прийом їжі повинен бути легким. Наприклад, стакан кефіру чи легкий салат.

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Зробіть сніданок смачним

Після того, як ви прокинетесь рівно о шостій чи сьомій ранку, ви заслуговуєте на винагороду. Додайте до свого сніданку шоколад або будь-які інші ласощі. Ви не нашкодите своїй фігурі, а от настрій піднімете.

Щоб бути бадьорим зранку – смачно снідайте
Щоб бути бадьорим зранку – смачно снідайте

Пийте воду

Одразу після пробудження випийте склянку прохолодної води з лимоном. Через пару хвилин ви одразу відчуєте прилив сил та бадьорості.

Теги: Здорове життя LifeStyle Здоров'я
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