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Як не переїдати: 3 важливих правила

18:56, сьогодні 1226 Читать новость на русском
Як не переїдати
Як не переїдати / estiva.ru

Саме через постійне переїдання багато людей набирають зайву вагу і не можуть зупинитись.

Побороти це можна, лише взявши свій апетит під контроль. Ось кілька правил, які допоможуть вам у цьому.

Овочі та суп

Ці продукти чудово насичують організм, тож старайся додавати побільше овочів в раціон. Особливо зелених. Також варто їсти малокалорійну їжу, яка швидко наповнює шлунок. Це овочі, фрукти, супи та кисломолочні продукти.

via GIPHY

Низький глікемічний індекс

Глікемічний індекс – це показник, який відображає швидкість розчеплення в організмі продуктів та перетворення їх на глюкозу. В мережі багато таблиць, які можна роздрукувати та використовувати.

Їжа з низьким глікемічним індексом підтримує рівень інсуліну на нормальному рівні, а він сильно впливає на метаболізм та апетит.

Читайте також: 3 продукти, які майже всі вживають неправильно

Білкова їжа

Білок дуже добре насичує та втамовує голод. До того ж, на переварювання білків організм витрачає набагато більше калорій, ніж на вуглеводи.

Теги: Здорове життя Здоров'я LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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