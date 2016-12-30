Як не переїсти в новорічну ніч: корисні лайфхаки

Таке свято як Новий рік стійко асоціюється з гучним святкуванням та, ніде правди діти, з великою кількістю страв та напоїв.

Традиційно українці на Новий рік готують безліч всіляких страв, з класичним салатом олів'є включно. Проте подібні традиції наражають на ризик переїсти та зіпсувати собі настрій поганим самопочуттям.

Лікарі радять не кидатись на їжу з першим ударом курантів, а почати вживати їжу за кілька годин до основного святкування, щоб організм звик до поступовості.

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Тому не слід голодувати цілий день, щоб потім вмить наїдатися. Бажано дотримуватись схеми сніданок-обід-вечеря, щоб не перевантажувати шлунок в одну мить за святковим столом.

Також слід дотримуватися певної схеми у вживанні їжі та напоїв, тобто не приймати їх водночас. Більше порад дивіться у відеоролику.

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