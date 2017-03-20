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Як не потрапити на гачок кишенькових злодіїв

13:28, сьогодні 151 Читать новость на русском

Останнім часу в Україні збільшилася кількість жертв кишенькових злодіїв, тому варто бути обережним і не втрачати пильності. Їх операції завжди раптові і, як правило, проходять по одному і тому самому шаблону.

Насамперед слід пам’ятати, що кишеньковим злодієм може виявитися будь-хто. Варто бути уважним, якщо поряд починають метушитися незнайомі діти. Навіть вони можуть поцупити у вас що завгодно. Або ж дитина може відволікати вашу увагу.

Зазвичай кишеньковий злодій працює у парі або в групі. Вони орудують не лише у місцях великих скупчень людей. Професійний зловмисник може пограбувати вас навіть коли ви просто йдете по вулиці. При цьому інсценізуються різні сценарії: від раптового падіння до прохання показати на карті маршрут. Головне – відволікти на кілька секунд вашу увагу і приспати пильність.

Куди б ви не ховали гаманець, справжні професіонали завжди знайдуть спосіб, як його вилучити. Як правило, частіше грабують жінок, адже вони переважно все найчастіше тримають у своїх сумочках. Із них навіть ненайвправнішому зловмиснику не складе труднощів вийняти все, що потрібно.

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Та все ж є кілька простих правил, дотримання яких допоможе мінімізувати ризик постраждати від лиходіїв.

Якщо ви плануєте поїздку в громадському транспорті, не беріть із собою великої суми грошей. Не залишайте у кишенях верхнього одягу чи сумок гаманці з грошима, документи чи інші цінності. Гроші краще носити у внутрішніх кишенях курток та піджаків. Добре, якщо ті застібаються на блискавку.

Дамські сумочки на ремені притримуйте долонею або ліктем. Будьте особливо уважні при посадці і висадці з транспорту. Якщо хтось штовхнув вас у громадському транспорті чи у натовпі, не дивіться йому в обличчя. Краще гляньте, що він тримає у руках – можливо, це ваші речі.

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Також не варто самому спокушати злодіїв. Не слід афішувати наявність у вас дорогих речей. Зазвичай, це стосується нових смартфонів. Також не рекомендується діставати без зайвої потреби гроші і, тим більше, привселюдно їх перераховувати.

Знаючи, де лежать ваші коштовні речі чи гаманець, злочинець легко зорієнтується, як вас обдурити. Особливо будьте обачні, коли у транспорті відбувається якась неординарна подія. Незнайомець може наполегливо щось довго розпитувати або бути аж занадто доброзичливим. Можливо, вам просто заговорюють зуби, поки спільник вас грабує.

Якщо у вас нема особливих навиків самооборони і ви виявили грабіжника, не ризикуйте власним життям. Непомітно для злодія викличте поліцію, детально опишіть зловмисника і його місцезнаходження

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Теги: LifeStyle Україна Поради
Джерело: 24 Канал
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