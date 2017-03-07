Як не потрібно худнути: 7 найбільших помилок

Якщо літо не за горами, це не означає, що ваше схуднення має стати найстрашнішою ціллю на цю весну. Краще попіклуйтесь про здоров’я свого організму, ніж про його шкоду.

Журнал Liza зібрав 7 найголовніших помилок, які ви можете допускати при схудненні.

1. Виключення жиру

Зупиніться панічно шукати заповітну цифру 0% жирності на упаковці продуктів. Видаляючи жир з кисломолочних продуктів, виробник повинен його чимось замінити. Інакше продукт втратить консистенцію і смак. Ну а чим зазвичай заміняють такі складники? Або рафінованим цукром (додаткове джерело калорій!), або цукрозамінниками.

Проте це не підвищить рівень цукру в крові, а навпаки тяга до простих вуглеводів посилиться. Краще вибирайте продукти з низьким відсотком жирності: молоко – 1,5-2,5%, сир – до 5%, сметана – 10-15%.

2. Сильне урізання раціону

Здавалося б, чим менше їси, тим швидше худнеш. Проте це не так, адже дієти перемикають всі процеси в режим економії: швидкість розпаду жиру, синтезу ферментів і гормонів падає, а значить, худнути ви будете повільніше. Краще знижуйте загальні добові енерговитрати не більш, ніж на 500 ккал.

3. Часте зважування

Часте зважування не може точно оцінити результати схуднення. Навіть протягом доби вага може коливатися в межах від 500 г до 2 кг через затримку виведення води та інших дрібних показників.

Щоб краще оцінити ефективність дієти, зважуйся раз в тиждень в один і той же час (краще вранці, коли ви ще не снідали).

4. Налягання на білки

Ті, хто худнуть, точно знають, що на засвоєння білків організм витрачає багато енергії. Але, якщо їх занадто багато, рН внутрішнього середовища організму з лужного зміниться на кислий. Це загрожує зниженням активності гормонів і ферментів, а значить вага буде йти повільніше.

Тому страви з протеїнами потрібно обов'язково поєднувати з лужним продуктами – зеленню, овочами. Їх обсяг повинен перевищувати порції білка в 3 рази.

5. Захоплення фруктами

У солодких фруктах є прості цукри, які можуть відкладатися "про запас" у вигляді жиру. Краще їсти їх не на десерт, а в окремий прийом їжі в окремий період дня. І бажано, щоб порція містила не більше 250-300 г в день.

6. Відмова від солодкого

Повністю відмовляючи собі в ласощах, рано чи пізно ви зірветесь. Щоб не допустити цієї помилки, краще їжте солодке, коли ви вже ситі. І краще днем (до 16.00), коли травна система найбільш активна. Калорійність солодкої порції не повинна перевищувати 120 ккал.

Як говорять у журналі, є прийом, який допоможе контролювати кількість "заборонених" продуктів. Кожен раз, коли ви їсте солодке, для рахунку діставайте сірник з коробки. Однією коробкою ви повинні забезпечити себе на місяць.

7. Відмова від вечері

Наш організм так влаштований, що саме ввечері він починає відкладати жири про запас. Міф про відмову їжі після 18:00 год насправді не такий правдивий, адже багато хто такого принципу не може дотриматись і теж рано чи пізно зривається. Відмова від вечері часто призводить до переїдання в першій половині дня. А перерва між їжею більше 8 годин може порушити гормональний баланс і роботу системи контролю апетиту.

Тому, вечеряти потрібно, і найкращий варіант – це маложирна їжа з мінімальним вмістом вуглеводів. Наприклад, 150 г курки або індички і салат з овочів.

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