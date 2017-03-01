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Як не старіти: 5 порад від науковця

20:50, сьогодні 553
Як залишатися молодим
Як залишатися молодим / Getty Images

Український науковець Олександр Коляда, який досліджує генетику людини і біологію старіння, дав кілька порад для тих, хто хоче довше залишатися молодими.

За словами вченого, завдяки певним діям людина може продовжити своє життя на кілька десятиліть, повідомляє Громадське радіо.

Ви повинні розуміти, що ваше здоров’я у ваших руках

Тобто ви не повинні перекладати відповідальність на когось. Лікарі мало знають про попередження хвороб, вам доведеться займатися цим особисто.

Здоров’я — це велика робота

Якщо вам здається, що ви вип’єте таблетку і все зміниться — це не так. Треба починати щось робити прямо зараз. І робити ви це будете найближчі 30 років, і ще довше.

Ранковий біг продовжує життя на 25%

Важливо розуміти, що завдяки здоровому способу життя можна продовжити його тривалість. Біг щоранку по 40 хвилин продовжує життя приблизно на 25%.

Все корисне — корисно, шкідливе — шкідливо

Споживання м’яса у великих об’ємах скорочує тривалість життя. Алкоголь, куріння теж. Всі шкідливі звички справді шкідливі.

"Чарівна таблетка"

Ми всі хочемо "чарівну таблетку", яка би нас омолодила — вона є. Але її суть у тому, чого робити не потрібно. Не пити, не курити — останні дослідження показують, що це продовжує життя на 20%. Тобто п’яту частину нашого життя ми не доживаємо, бо ведемо нездоровий спосіб життя.

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Теги: Здорове життя LifeStyle
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