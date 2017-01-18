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Як не втратити всі гроші на Forex

11:03, сьогодні 155 Читать новость на русском
Як не втратити всі гроші на Forex
Як не втратити всі гроші на Forex / Фото із відкритих джерел

Мабуть, це питання ставив собі кожен початківець трейдер, коли зазнавав своїх перших збитків. Але чому тоді реклама розповідає нам про казкові перспективи, про фінансовий добробут, який чекає практично кожного трейдера, який прямо зараз займеться торгівлею на валютному ринку?

Для початку кожному варто розібратися з тим, яким чином заробляють брокери і в чому полягає сенс їх пропозицій та реклами. Чесні дилінгові компанії і брокери заробляють на спреді, тобто різниці в ціні купівлі та продажу фінансового інструменту. Шляхом нескладних логічних висновків можна зрозуміти, що від обсягу вашої торгівлі залежить і прибуток брокерської компанії.

Однак висновок має сенс лише в тому випадку, коли брокер дійсно чесний. Є ж і так звані брокерські "форекс-кухні", які дуже вміло здатні заволодіти депозитом своїх клієнтів і багато хто при цьому навіть не здогадаються, що сталося з їхніми грошима.

Правила торгівлі на Форекс

Якщо ви маєте намір заробити якомога більше і бажано з мінімального початкового депозиту, варто дотримуватися досить простих, але важливих правил:

1. Правильно вибирайте брокера. На прикладі про форекс-кухні ви могли зрозуміти, що надійність обраного брокера – визначальний фактор.

2. Стримайте свою жадібність. Для ринку Форекс застосовна відома приказка – "скупий платить двічі". Можна сподіватися всього за пару годин перетворити сотню доларів на тисячу. У деяких гравців це дійсно виходить.

3. Боріться з лінню. Навчання торгівлі на ринку Форекс можна порівняти з Інститутом, який неможливо закінчити за день, тиждень або місяць. Потрібен час, завзятість, бажання і здібності для того, щоб навчитися вести ефективну торгівлю. Якщо ви маєте намір у найкоротші терміни освоїти базові навички – запишіться на платні курси, займіться самоосвітою, освойте forex symulator і заробіть свій перший мільйон.

4. Створіть свою систему торгівлі. Не варто намагатися знайти ефективну стратегію в Інтернеті або придбати її на дуже вигідних умовах. Не зрозумівши принципів її роботи і не переконавшись, що вона вам підходить, скоріше за все, ви зазнаєте втрат.

Тому, якщо ви не маєте наміру втрачати свій депозит на Форексі, дотримуйтеся правил і не дозволяйте Форекс-кухням наживатися на ваших помилках.

Теги: Україна
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