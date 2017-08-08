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Як не їсти після вечері і залишатися ситою: 4 перевірених способи

19:47, сьогодні 1172 Читать новость на русском
Як не їсти після вечері і залишатися ситою: 4 перевірених способи
Як не їсти після вечері і залишатися ситою: 4 перевірених способи / Фото з відкритих джерел

Нічні перекуси ще ніколи не йшли на користь фігурі людини та її подальшому самопочуттю. Проте коли вечеря буває дещо ранньою, то неможливо втриматися, щоб не відкрити дверцята холодильника.

В Единственная розповіли, як не відчувати голод після вечері та залишатись ситою, наче їла півгодини тому.

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Їжте на вечерю білок

Складайте своє вечірнє меню з продуктів, які надовго подарують відчуття ситості.

Ідеальний варіант вечері – це овочі та м'ясо (або риба). І пам'ятайте, вечеря повинна бути за 2 години до сну.

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Пийте воду

Якщо правильно повечеряти у вас не вийшло, і ви відчуваєте голод, випийте дві склянки води залпом. Це допоможе вам дещо забути про голод до ранку. Проте не варто використовувати цей прийом, якщо ви схильні до набряків.

Займіться спортом

Організовуйте вечірнє тренування. Експерти запевняють, що якщо добре позайматися, відчуття втоми подолає голод.

В такому випадку ідеальною вечерею для вас також може стати протеїновий коктейль.

Випийте кефір

Коли вода не допомагає, а на спортивні тренування немає сил – пийте кефір. Він втамовує голод і тимчасово насичує організм. І в той же час, цей продукт є абсолютно безпечним для фігури.

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Теги: LifeStyle Здорове харчування Здоров'я
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