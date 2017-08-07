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Як не зіпсувати стосунки суперечкою: поради психолога

22:02, сьогодні 1752 Читать новость на русском
Як сперечатися правильно
Як сперечатися правильно / Фото з відкритих джерел

Суперечка може вибухнути навіть через якусь дріб’язкову причину. А під час сварки близькі люди здатні наговорити одне одному те, про що потім дуже шкодують.

Експерт з роботи з парами Ендрю Дж. Маршалл розповів, як сперечатися правильно та не зіпсувати стосунки, пише сайт Healthista.

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Стежте за словами

Експерт радить не вживати слова на кшталт "завжди" та "ніколи".

Ви ж знаєте, що ваш партнер зможе згадати той раз, коли таки купив вам квіти", – каже психолог, а радить уникати слова "мусиш", "повинен", бо вони теж викликають в опонента негативну реакцію.

Вам варто казати "Я сердитий", а не "Ти мене сердиш", бо від цього і ваш партнер розсердиться та перейде у захист. Приймайте на себе половину суперечки. Приймайте на себе те, що робите ви, а не звинувачуйте іншу людину,
– пояснює спеціаліст.

Обговорюйте одне питання за раз

Якщо ваш партнер зробив щось, що вам не сподобалося, не згадуйте одразу всі інші звинувачування.

За словами Маршалла, якщо пара говорить про якусь одну проблему, але в той самий час спливають іще сім, менше шансів із нею розібратися.

"В суперечці обмежтеся однією темою", – говорить спеціаліст.

Згадуйте похвалу

Зрозуміло, що під час суперечки люди висловлюють незгоду.

Але психолог радить водночас казати те, що підбадьорює людину, навіть компліменти, наприклад: "Ти дуже добре вмієш слухати, тож, будь ласка, спробуй мене зрозуміти…", "Це ти добре підмітив, але…", "Я дуже ціную твою думку, але…".

"У такий спосіб ви загладжуєте тріщинки у ваших стосунках навіть у розпалі суперечки", – пояснює експерт.

Ваш партнер не прочитає ваші думки

Якщо вас щось не влаштовує, говоріть про це одразу, а не згадуйте образу через багато років.

Сперечайтеся, коли щось робите

Не присвячуйте весь свій час суперечці. Наприклад, коли ви разом працюєте в садку і, перш ніж відповісти на вашу репліку, партнер спочатку повільно поллє пару кущів і роздумує, ваш діалог матиме менше шансів стати надто емоційним, ви менше сердитиметеся одне на одного.

Єдине, чого Маршалл категорично не радить робити, так це сваритися у спальні.

Домовтеся про час

Коли у вас спалахнула суперечка, а час уже лягати спати, можна домовитися перенести її на завтрашній ранок або інший час.

Без провокацій

Фахівець радить не провокувати партнера і не дозволяти провокувати себе.

"У мене виникла проблема. Можемо ми про це поговорити?", – Маршалл пояснює, що доросла суперечка повинна починатися із запрошення, а не з дитячих шпильок та підбурювань.

Не ставайте у позицію жертви

У більшості суперечок ми хочемо показати: "Я – хороший, а ти – поганий."

У реальності йдеться про те, щоб ви обоє подумали, що ви можете робити інакше, а не вказували одне на одного і переводили стрілки… кому хочеться жити з людиною, яка вважає, що все було б ідеально, якби партнер робив усе, що вона йому скаже", – каже спеціаліст.

Змініть своє ставлення до сварок

За словами Маршалла, суперечки є не лише природною частиною життя разом, а ще способом час від часу витягати на поверхню проблему та вирішити її.

"Я люблю казати, що коли є одна суперечка на день, тоді не потрібен шлюбний психолог", – додає експерт.

Теги: LifeStyle Здорове життя Психологія
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