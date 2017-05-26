Як незаконно змінювали голову Держгеонадр: інфографіка

Держслужба геології та надр України сьогодні знаходиться в облозі. Напередодні, люди Олега Кирилюка, який представився новим т.в.о. голови Держгеонадр, вдосвіта проникли у відомство, а згодом захопили будівлю за допомогою замінування. Наразі офіційного рішення Кабміну про його призначення немає.

Боротьба Олега Кирилюка за цю посаду триває вже майже рік і попри низку судових рішень, пікети, відсутність конкурсу – вчора його люди спробували силою захопити службу, яка розпоряджається українськими надрами.

Ми підготували інфографіку з хронологією, як незаконно змінювали голову Держгеонадр.

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Схема захоплення цієї посади була наступною:

Ще у жовтні минулого року в конкурсі на посаду першого заступника голови Держгеонадр перемагає Микола Фощій, а на посаду заступника голови служби – Олег Кирилюк.

Зазначимо, Олег Кирилюк – колишній член "Партії регіонів", керівник Житомирської ДАБІ, якого місцеві ЗМІ охрестили "недолюстрованим" чиновником. А Микола Фощій свого часу працював гендиректором держпідприємства "Південукргеологія" і був звільнений зі скандалом після того, як аудитор виявив нераціональне використання підприємством державних коштів, багатомільйонні заборгованості з виплати зарплат працівникам та доведення підприємства до банкрутства. Проти нього порушено ряд кримінальних проваджень.

Одразу після конкурсу на заступників голови геологічної служби активісти, експерти, фахівці геологічної галузі били на сполох через численні порушення конкурсної комісії.

"На наш погляд комісія вела себе досить невимушено та зверхньо. Неуважно слухала кандидатів на посади, постійно консультуючись з кимось по телефону через sms та дзвінки. Часто члени комісії покидали залу, де відбувався конкурс, тому це могло вплинути на кінцевий результат", – зазначали торік активісти.

Відтак у грудні Дніпропетровський окружний адміністративний суд зупиняє дію рішення конкурсної комісії про обрання заступників голови Держгеонадр. А вже у лютому цей же суд визнає протиправним та скасовує рішення конкурсної комісії. У квітні таке ж рішення приймає Окружний адміністративний суд м. Києва.

Суди зобов’язують комісію провести конкурс на посади заступників голови Держгеонадр повторно.

12 квітня Кабмін оголошує новий конкурс, але не на заступників, а на посаду голови Держгеонадр. Однак, 16 травня конкурсна комісія вперше в історії не змогла зібрати кворум для проведення конкурсу на голову цього відомства. Тоді за дивним збігом обставин, троє членів комісії були у відрядження. Тому конкурс перенесли на 23 травня.

Тим часом, 18 травня, за 5 днів до конкурсу Кабмін терміново призначає Олега Кирилюка т.в.о. голови Держгеонадр, а Миколу Фощія – першим заступником голови. Вже наступного дня Окружний адміністративний суд м. Києва зупинив дії цього урядового розпорядження.

23 травня конкурс на голову Держгеонадр завершився безрезультатно, оскільки комісія не змогла обрати переможця. І вже через день, 25 травня, люди на чолі з Олегом Кирилюком та Миколою Фощієм захоплюють приміщення Держгеонадр. Вони показують друковане розпорядження Кабміну про їхнє призначення на т.в.о. голови та заступника відповідно. Але офіційного розпорядження на урядовому порталі досі немає.