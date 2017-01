Як Обама Трампа з Путіним сварив

В останні дні правління Барака Обами зі США вислали 35 російських дипломатів. Чи буде це "подарунком" для новообраного Дональда Трампа – покаже час.

Демарш, який Барак Обама влаштував перед тим, як закрити за собою двері, відправив Дональда Трампа "in a box". Американські медіа вживають цей сленговий вислів, щоб підкреслити, в якій неприємній ситуації опинився новообраний президент Америки. Втім, чому неодмінно неприємній? Можливо, Трамп якраз тішиться тому, що попередник підкинув йому привід засвідчити симпатію Росії. Після інавгурації, яка відбудеться 20 січня, повноправний президент Трамп матиме можливість простягнути руку дружби Владіміру Путіну, якого він вже похвалив за "розум". Але те, як вчинить Трамп, відомо лише самому Трампу. А його справжні наміри стануть відомі лише за два тижні. Чекати, власне, лишилося недовго.

Тривожні симптоми

Буквально в переддень нового року президент США Барак Обама розпорядився вислати 35 російських дипломатів, яких підозрюють у шпигунстві, та ввів санкції щодо двох російських розвідувальних відомств. За даними Білого дому, ці відомства причетні до кібератак під час президентських виборів. Департамент обробки даних США повідомляє, що президент Росії Володимир Путін особисто докладав зусиль для впливу на виборчий процес в Америці.

Аналогічна заява є й на офіційному сайті президента Сполучених Штатів.

Дональд Трамп вважає Путіна дуже розумним. Барак Обама був іншої думки

Симетричної відповіді у виконанні Путіна на цей крок Обами не було. Оточення російського президента (зокрема, голова російського МЗС Сергій Лавров) закликало його оголосити персонами нон грата американських дипломатів, що працюють у Москві та Санкт-Петербурзі. Проте Путін на таке "алаверди" не погодився, пише Deutsche Welle.

Толерантність Путіна припала до смаку Дональду Трампу.

I always knew he was very smart ("Я завжди знав, що він дуже розумний"),

– прокоментував ситуацію Трамп, передає The Washington Times.

Ці слова можна було б вважати тонким тролінгом, проте, на жаль, є підстави думати, що Трамп говорив серйозно. Або майже серйозно.

На цю тему ресурс Slate.com надрукував 3 січня цікаву розвідку журналіста Вільяма Сейтлана, де говориться, зокрема, про таке.

Президент Обама оголосив про розширення санкцій проти Росії у відповідь на кібератаки, спрямовані проти виборів в США. Ця його заява має на увазі протистояння між ймовірним злочинцем, російським диктатором Володимиром Путіним, з одного боку, і адміністрацією Обами (його обвинувачем) з іншого. Однак у справу втрутився Дональд Трамп разом зі своїми радниками. І втрутилися вони зовсім не на стороні обвинувачення. Насправді вони виступають як захисники Путіна. І щоб виправдати свого підзахисного, вони притягають до суду Америку,

– зазначає Сейтлан у статті "Команда мрії Путіна".

"Представники Трампа і Путіна стверджують, що санкції проти Росії є занадто жорсткими. У своїх численних інтерв'ю головні представники команди Трампа – майбутній прес-секретар Білого дому Шон Спайсер (Sean Spicer) і радник Трампа Келліен Конвей (Kellyanne Conway) – назвали ці санкції непропорційними. Через день після того, як Обама оголосив про розширення санкцій, Трамп заявив, що Путін вчинив "дуже розумно", не відреагувавши на це аналогічним чином", – додає автор.

Російська преса бачить дуумвірат Путіна і Трампа приблизно таким. Колаж ruvesna.su

Сейтлан згадує про те, що свої дії Трамп пояснює нібито недостатністю зібраних доказів, які свідчили б проти Путіна. Він охочіше звинувачує у промахах та не надто ретельній роботі ЦРУ та інші відомства, аніж свого московського друга.

Чому Трамп вирішив захищати Путіна? Який між ними зв'язок? – запитує автор. – Однією з причин можуть бути гроші: якась комбінація боргів і ділових зв'язків з елементами шантажу. Але я в це не вірю. Є більш просте пояснення: Трамп вдячний Путіну за його схвальні відгуки і допомогу. А радники Трампа відчувають свій зв'язок з Путіним, тому що – зумисно чи ні – вони виступали на його боці в період виборів. Вони відчувають загрозу з боку одних і тих же ворогів – Обами, Хілларі Клінтон, демократів та ЦРУ. Вони розглядають будь-які нападки на Путіна, як нападки на них самих,

– пише журналіст.

Одним розчерком пера

Якщо Трамп похвалив Путіна, але втримався при цьому від оцінки дій Обами, то його оточення пішло далі.

Один з найперших прихильників Трампа у Конгресі, республіканець Дункан Хантер у короткому інтерв’ю The Daily Beast неодноразово повторив, що санкції (введені Обамою) – "silly", "stupid" and "dumb" (цей майже синонімічний ряд можна перекласти в даному контексті як "дурні, тупі та безсенсовні" – авт.). Для президента, котрий, запроваджуючи санкції, розуміє, що вони можуть скасовані одним розчерком пера Трампа, діяти так – доволі нерозумно,

– повідомляє The Daily Beast.

Видання зазначає, що перші сто днів при владі стануть для республіканців доволі некомфортним періодом, адже партії доведеться визначатися із тим, яку стратегію і тактику впроваджувати відносно Росії.

"Росія не поділяє інтереси Америки. Більше того, вона постійно намагається підірвати їх, сіючи небезпечну нестабільність в світі. Однак сьогоднішня акція адміністрації президента "прострочена", і це є принагідним приводом завершити вісім років невдалої політики з Росією", – зазначив республіканець Пол Райан.

А лідер сенатської більшості Мітч Макконелл повторив його слова: "Росіяни не є нашими друзями. І ясно, що адміністрація Обами не відучила їх від того, аби не зазіхати на наші системи кібербезпеки та не переслідувати наших дипломатів у Москві. Санкції щодо російських спецслужб є добрим починанням, але й таким, котре встигло запізнитися", – говорить Макконелл, котрого цитує The Daily Beast.

Згадуване вище видання Slate.com у ще одній своїй статті досить дотепно відзначає, що зараз відбувається процес не так введення нової адміністрації на Капітолійський пагорб, як делегування її до Кремля. При цьому Путіна мало хвилює останній "вибрик" Обами, позаяк він переконаний у тому, що на зміну йому йде куди як більш лояльний до Кремля політик.

"Одним з показників того, наскільки політика Трампа щодо Росії відрізнятиметься від політики Обами, є висунення Рекса Тіллерсона (Rex Tillerson) на посаду держсекретаря. Проросійськи налаштований нафтовий магнат буде змушений відповісти на ряд питань – щодо санкцій і щодо можливого втручання Росії у перебіг американських виборів, щодо ролі останньої під час війни в Сирії, щодо законності анексії Криму, а також на інші запитання, котрі можуть виникнути (під час розгляду його кандидатури)".

Рекс Тіллерсон, голова ради директорів нафтової компанії ExxonMobil (на фото – крайній зліва), відомий давніми зв’язками з Путинім. Саме його Трамп бачить держсекретарем США

Ряд "яструбів"-республіканців у Сенаті вже висловив стурбованість з приводу ділових зв’язків Тіллерсона з Росією та його особистих взаємин з Путіним. Після анонсування кандидатури Тіллерсона Джон Маккейн і Ліндсі Грем закликали до ще жорсткіших санкцій по відношенню до Росії, аніж ті, котрі впровадив Обама. Воно й зрозуміло: антиросійські санкції для Маккейна та Грема ніколи не бувають достатньо сильними,

– коментує Slate.com.

Тим часом радниця Трампа Келліен Конвей вже зараз акцентує на тому, як втомився її бос від педалювання однієї й тієї ж самої теми: "All we heard through the election was "Russia, Russia, Russia" ("Все, що ми чули під час виборів, було "Росія, Росія, Росія"), – говорить вона. І додає: "З самого початку виборів це була якась лихоманка обвинувачень та інсинуацій", – цитує слова радниці британська The Independent.

Видання додає, що Трампу доведеться доволі швидко вирішувати, як діяти.

Чи підірве він санкціями бажання будувати нові стосунки з Росією, чи постане слабким та відкритим для критики? Республіканці з Капітолійського пагорбу виступають за санкції для Росії,

– нагадує газета.

А втім, як зазначає один з її політичних оглядачів, Метью Дауд, "Трамп більше стурбований тим, що в нього подвійне підборіддя, аніж тим, що Путін підриває нашу країну".

Що далі

І все таки Трампу доведеться опікуватися не тільки власним підборіддям. В Конгресі США Трампу пригрозили рішучими заходами в разі спроби скасування санкцій проти РФ, передає ABC News. Член палати представників конгресу від Демократичної партії Адам Шифф заявив, що санкції проти РФ потрібно посилювати. А в разі спроби Дональда Трампа скасувати їх, новообраний президент має начуватися

Шифф зазначив: "І демократи, і республіканці разом представлять пакет більш жорстких санкцій. Ми не думаємо, що вжиті заходи є достатніми для стримування Росії". Політик підкреслив, що в Конгресі ні у кого немає сумнівів в тому, що саме РФ стоїть за кібератаками. За словами конгресмена, такі сумніви є тільки у Трампа.

Якщо він (Трамп) хоче завоювати довіру, то він як президент повинен припинити міркувати подібним чином. Він повинен припинити принижувати американські розвідувальні служби, він повинен довіряти їм,

– заявив Шифф.

І, до речі, з приводу розвідувальних служб. Агентство Reuters повідомляє, що американські спецслужби отримали переконливі докази відносно того, саме що Росія передала WikiLeaks викрадені хакерами матеріали Національного комітету Демократичної партії через третю сторону.

Раніше американські чиновники дійшли висновку, що за кібератаками стоять російські спецслужби, але не мали впевненості, чи матимуть можливість довести, що саме Росія також контролювала оприлюднення руйнівної для кандидата у президенти від Демократичної партії Хілларі Клінтон інформації. Тепер лишилося донести вже підтверджену доказами інформацію до відома скептика-Трампа. Одночасно із ним доповідь розвідників слухатиме й поки що діючий глава Білого дому Барак Обама. Якраз сьогодні, 6 січня, обидва президенти США – майже колишній та без п’яти хвилин чинний – й зустрічатимуться з представниками спецслужб.

Навалі проросійських кадрів в оточенні Трампа традиційно протистоять "яструби"-республіканці: Джон Маккейн та Ліндсі Грем

Напередодні такої зустрічі розвідники попросили у Трампа один додатковий день – для впорядкування матеріалів. Президент США не втримався від сарказму з цього приводу.

"The "іntelligence" briefing on so-called "Russian hacking" was delayed until Friday, perhaps more time needed to build a case. Very strange!" ("Розвідувальний брифінг на тему так званого російського хакерства відклали до п’ятниці – можливо, знадобилося більш часу, щоб підготувати обвинувачення. Дуже дивно!"), – написав Трамп на своїй сторінці в Твіттері.

The "Intelligence" briefing on so-called "Russian hacking" was delayed until Friday, perhaps more time needed to build a case. Very strange! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 січня 2017 р.

Та, як відомо, добре іронізує той, хто іронізує останнім. Трампу доведеться або взяти до відома звіт розвідників, аби вкотре поставити під сумнів авторитет їхніх відомств. Як далеко зайде господар Білого дому в бажанні догодити Путіну – покаже найближчий час.