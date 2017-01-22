  • укр
  • рус
16:53
22 січ 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Для можливості перегляду онлайну потрібно встановити Adobe Flash
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Де лікується Путін. Золотий православний телефон
Вєсті Кремля
20:03, 21 січня
Вєсті.UA. Жир. Чарівні наслідки закриття
Вєсті.UA
23:14, 21 січня
Хто з нардепів-мільйонерів цинічно використовує державні гроші на житло
ЦРУ
21:45, 19 січня
Випуск новин за 15:00: Геращенко прокоментував замах на нього. Живий ланцюг в Києві
Випуск новин
16:06, сьогодні
Подробиці націоналізації
Лівий берег з Сонею Кошкіною
13:01, 22 грудня 2016
Телеканал новин 24 Новини Україна
АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Як одіозний депутат і підозрюваний у корупції чиновник ходять в "особистих справах" до Порошенка

16:31, сьогодні 257 Читать новость на русском
Пашинський та Дубовой
Пашинський та Дубовой / Схеми

Бізнесмена і екс-депутата Олександра Дубового, який фігурував у розслідуванні про зловживання на підприємстві "Укроборонпром", зафіксували біля Адміністрації Президента, з якої він виходив разом із головою парламентського комітету з питань національної безпеки й оборони Сергієм Пашинським та донедавна головою наглядової ради "Укроборонпрому".

Вони удвох потрапили до об’єктива камери програми "Схеми", журналісти якої упродовж двох тижнів спостерігали за тим, хто і для чого ходить до президента та його адміністрації.

16 грудня 2016 року Дубовой зайшов до Адміністрації Президента. На запитання журналіста про те, яку держструктуру він представляє, відвідуючи АП, бізнесмен відповів: "Це мої особисті справи".

Вийшов з Адміністрації Президента Дубовой разом з головою Комітету з питань національної безпеки й оборони Сергієм Пашинським, який донедавна очолював наглядову раду "Укроборонпрому".

Раніше у розслідуванні програми "Слідство. Інфо" йшлося, що фінансові операції Київського бронетанкового заводу – продаж техніки за завищеними цінами – проводились під контролем трьох представників "Укроборонпрому" – нібито родичів Дубового. Сам фігурант сюжету тоді заперечував вплив своїх племінників на роботу заводу.

Журналіст програми "Схеми", спільного проекту Радіо Свобода та каналу "UA:Перший", яка виходить на 24 Каналі, провів два тижні біля офісу Президента, щоб подивитися, хто ходить на зустрічі до Петра Порошенка та його Адміністрації. З’ясувалося, Адміністрацію Президента відвідують не лише політики, а й судді, прокурори, високопосадовці, у тому числі і з новостворених антикорупційних органів, очільники незалежних комісій, які оцінюють суддів та обирають держслужбовців на високі посади.

Більше про "гостей" Адміністрації Президента дивіться за посиланням.https://ssl.gstatic.com/ui/v1/icons/mail/images/cleardot.gif

Теги: Україна Політика Адміністрація Президента Петро Порошенко Президент України Укроборонпром Корупція
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Публікації
Скандальний виступ студії "Квартал 95" у Латвії розгнівав користувачів мережі
 11 вересня 2016 , 19:08 343
Водія Range Rover на російських номерах поклали лицем в асфальт за непокору поліції
 2 вересня 2016 , 12:40 425
Батьки та вчителі київської школи пояснили, чому відмовились від букетів на 1 вересня
 1 вересня 2016 , 20:28
Про невдачі, нову партію та перевибори до Ради: повна версія інтерв'ю з Саакашвілі
 22 листопада 2016 , 21:01
Паралімпійці: потужна історія спортсмена, який став ведучим Паралімпіади
 8 листопада 2016 , 16:00
Кузьмі було б 48: життя, музика й ідеї, які сповідував музикант
 17 серпня 2016 , 14:15
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук