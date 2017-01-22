Як одіозний депутат і підозрюваний у корупції чиновник ходять в "особистих справах" до Порошенка

Бізнесмена і екс-депутата Олександра Дубового, який фігурував у розслідуванні про зловживання на підприємстві "Укроборонпром", зафіксували біля Адміністрації Президента, з якої він виходив разом із головою парламентського комітету з питань національної безпеки й оборони Сергієм Пашинським та донедавна головою наглядової ради "Укроборонпрому".

Вони удвох потрапили до об’єктива камери програми "Схеми", журналісти якої упродовж двох тижнів спостерігали за тим, хто і для чого ходить до президента та його адміністрації.

16 грудня 2016 року Дубовой зайшов до Адміністрації Президента. На запитання журналіста про те, яку держструктуру він представляє, відвідуючи АП, бізнесмен відповів: "Це мої особисті справи".

Вийшов з Адміністрації Президента Дубовой разом з головою Комітету з питань національної безпеки й оборони Сергієм Пашинським, який донедавна очолював наглядову раду "Укроборонпрому".

Раніше у розслідуванні програми "Слідство. Інфо" йшлося, що фінансові операції Київського бронетанкового заводу – продаж техніки за завищеними цінами – проводились під контролем трьох представників "Укроборонпрому" – нібито родичів Дубового. Сам фігурант сюжету тоді заперечував вплив своїх племінників на роботу заводу.

Журналіст програми "Схеми", спільного проекту Радіо Свобода та каналу "UA:Перший", яка виходить на 24 Каналі, провів два тижні біля офісу Президента, щоб подивитися, хто ходить на зустрічі до Петра Порошенка та його Адміністрації. З’ясувалося, Адміністрацію Президента відвідують не лише політики, а й судді, прокурори, високопосадовці, у тому числі і з новостворених антикорупційних органів, очільники незалежних комісій, які оцінюють суддів та обирають держслужбовців на високі посади.

Більше про "гостей" Адміністрації Президента дивіться за посиланням.