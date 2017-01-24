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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Як оговтується Маріуполь від смертельного обстрілу дворічної давнини

22:11, сьогодні 112 Читать новость на русском

24 січня – трагічна, одна з найкривавіших, річниця в російсько-українській війні на Донбасі. Рівно два роки тому бойовики атакували житловий район Маріуполя. Тоді потужний артобстріл забрав життя 31-ї людини. А кваліфікували його як теракт. Серед загиблих були – жінки, чоловіки і діти. А дехто з тоді поранених лікується і досі.

24 січня 2015-го о 9.25 ранку терористи з "Градів" обстріляли мікрорайон "Східний" у Маріуполі.

Близько сотні маріупольців зібралися на місці трагедії, аби ще раз усе згадати. Пенсіонер Микола в руках тримає осколок. Від якого в той день мало не загинув.

Почали снаряди падати. Я не знаю чи то Бог мене зберіг, чи хто. Я в кут заскочив, а це пройшло повз мене і прямо в стінку відбилося. Я його зберігаю як талісман,
– розповідає житель Маріуполя Микола.

На околицях Маріуполя і зараз щодня тривають бої. Канонади чутно просто у середмісті, жителі і досі живуть в страху.

Ворожі снаряди тоді забрали життя трьох десятків цивільних – серед них жінки і діти. Поранено було 128 людей. Допомогу постраждалим маріупольцям надсилали з усієї України – одяг, їжу, пальне. В ті дні на вулиці стояли люті морози, тому чи не найбільшою цінністю була звичайна поліетиленова плівка. Військові і волонтери не встигали підвозити нові рулони: плівку одразу ж розмітали.

Було багато спекуляцій хто обстріляв "Східний". Затравлені російською пропагандою люди, звинувачували в усьому українських бійців. Знімальна група 24 Каналу намагалася з’ясувати правду. І коли журналісти вимірювали вирви від Градів і вираховували траекторію, зустріли ось цього чоловіка. Тоді він переконливо нам пояснив – стріляли з боку окупованого Новоазовська.

Кажуть, тут багато хто чекав паспорта від Володі Путіна, а отримали свідоцтво про смерть російського зразка,
– підсумував чоловік.

Читайте також: Стріляли точно не шахтарі, – як під обстрілами мінометів українські військові тримають оборону

Автор: Володимир Рунець
Теги: Україна АТО Обстріл Маріуполя Маріуполь Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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