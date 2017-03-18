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Як Охендовський з підозрюваного став потерпілим: незвичне перевтілення керівника ЦВК

22:51, сьогодні 123 Читать новость на русском

Від підозрюваного до потерпілого – півкроку. За рішенням Печерського суду, голова ЦВК Михайло Охендовський тепер може пред’являти претензії детективам НАБУ, бо ті відкрили проти нього кримінальне провадження. До справи швидко підключилась і Генпрокуратура, вона вже розпочала досудове розслідування за ознаками втручання в діяльність державного діяча.

Скандали з Михайлом Охендовським почались із так званої "чорної бухгалтерії" Партії регіонів. Його прізвище знайшли в списку тих, хто брав "відкати". Антикорупційне бюро звинувачує голову ЦВК в отриманні 162 тисяч доларів хабара. У грудні главі ЦВК обирали запобіжний захід.

Спеціальна антикорупційна прокуратура вимагала зняти його з посади і присудити заставу у розмірі більше мільйона гривень. Однак суд вирішив, що особистого зобов'язання у цій справі буде достатньо. І ось підозрюваний Охендовський змінив статус на потерпілого. Першою про це повідомила прес-секретар ГПУ Лариса Сарган.

Змінювати риторику щодо звинувачення Охендовського розпочали в лютому. Тоді голова ЦВК заявив, що його адвокати подають клопотання про закриття кримінального провадження. А тепер виходить так, що Генпрокуратура разом із стороною Охендовського звинувачує НАБУ в тому, що ті порушили проти високопосадовця справу.

У Антикорупційному бюро від коментарів утримуються. Кажуть, поки що немає про що говорити.

Антикорупціонери переконані, між Генпрокуратурою та НАБУ йде своєрідна гібридна війна. І вона почалась з дня роботи створення бюро. Хоча у обох відомствах про це в голос не розповідають, факти говорять про інше.

Для прикладу візьмемо заступника міністра охорони здоров'я Василишина, якого взяли на гарячому під час отримання хабаря. Заступник міністра – це підслідність НАБУ. І те, що ГПУ для власного піару порушила закон – це неприпустимо. Тепер це може бути використано в суді захистом для того, щоб людину взагалі не було притягнуто до відповідальності,
– розповіла член правління Центру протидії корупції Олександра Устінова.

Детективи НАБУ не бояться розслідувати справи перших осіб держави і передавати їх до суду. І це не всім до вподоби, адже руйнує вибудовану систему корупційних зв'язків, переконаний голова антикорупційного комітету у парламенті Єгор Соболєв.

"Та сама справа Насірова, яка сьогодні слухається. Це дуже важливий доказ, і між ними, природно, мала спалахнути війна. Корупціонери звикли, що вони за допомогою ГПУ атакують всіх, хто з ними бореться", – зазначив депутат.

Читайте також: Влада хоче знищити НАБУ через свого аудитора, — Соболєв

Сам же Охендовський продовжує наполягати, що не підписувався за отримання грошей у амбарній книзі. Тим часом НАБУ оприлюднило результати двох експертиз, які підтверджують їх справжність.

Автор: Євгенія Коваленко
Теги: Україна Михайло Охендовський Політика НАБУ ГПУ "Чорна бухгалтерія" Партії регіонів Єгор Соболєв Корупція
Джерело: 24 Канал
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