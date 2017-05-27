Як "Океан Ельзи" за незаконне використання свого імені заставив ресторан годувати учасників АТО безкоштовно

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26 травня "Океан Ельзи" відіграли сольний концерт у Кам'янці-Подільському. Один з місцевих закладів харчування вирішив зробити собі рекламу на цьому концерті. Однак за це довелося розплатитися доволі незвично.
Історію в себе на сторінці виклала група.
Як йдеться в повідомленні, їх обурило таке використання імені без дозволу. Однак на пропозицію юристів дати хід справі відмовилися
"Ми ж вирішили, просто на концерті порадившись з глядачами, мешканцями міста, надати дозвіл на використання цьому закладу нашого імені на цій, конкретній рекламі за умови, що вони будуть цілий день годувати безкоштовно пенсіонерів та учасників АТО. Всі декілька тисяч глядачів це підтримали", – розповіли музиканти.
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Внаслідок спілкування з власниками закладу, ті погодилися на такі умови. Тож 31 травня пенсіонери та учасники АТО з посвідченням може отримати одну, будь-яку позицію з меню на власний вибір, абсолютно безкоштовно протягом усього робочого дня закладу.