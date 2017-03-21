Як окупанти слідкують за станом доріг у Криму: з'явилися шокуючі фото

Стан доріг у окупованому Росією Криму шокує, натомість місцева влада не поспішає їх приводити до ладу.

Зокрема, у, м’яко кажучи, плачевному стані перебуває траса Севастополь – Сімферополь, особливо розв’язка на Бельбек і Бахчисарай, пишуть "Новини Криму".

Зауважимо, відповідні фото публікують і місцеві жителі у соцмережах.

Місцева ж влада щодо цієї проблеми відповідає, що проведення аварійно-відновлювального ремонту потребують тривалого часу.

Крім того, за словами чиновників перш за все необхідно провести дослідницькі роботи та розробити проект.

Наразі ж аварійна ділянка є перекритою для транспорту, а відремонтувати її обіцяють до початку 2018 року. На відновлювальні роботи влада окупованого Севастополя пообіцяла виділити 70 мільйонів рублів з резервного фонду міського уряду.

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