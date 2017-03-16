Як окупанти святкували з терористами анексію Криму: опубіліковані фото

16 березня у Сімферополі "відсвяткували" річницю анексії українського півострова.

Про це пише "Радіо Свобода".

На так зване святкування приїхали ватажки фекових "ДНР" і "ЛНР" Олександр Захарченко та Ігор Плотницкий. Дійство стартувало біля будівлі "Ради міністрів", а закінчили окупанти своє свято концертом у "Державної ради Криму".

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Нагадаємо, 16 березня 2014 року у Криму відбувся незаконний референдум, а 18 березня Росія включила анексований півострів до складу Федерації.