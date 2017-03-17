Як парламентарі відзначили річницю Центральної Ради

У Верховній Раді відбулося урочисте засідання, присвячене 100-річчю Центральної Ради.

17 березня у Верховній Раді робочий день скоротили, охоронці працювали в парадному вбранні, депутати красувалися у вишиванках. Традиційна година запитань до уряду відбулась без ексцесів та гострих зауважень.

До Верховної Ради завітав Київський Патріарх Філарет, який нагадав, що 100 років тому Україна втратила свою державність не лише через російську агресію, але й політичні чвари.

Якщо ми не будемо мати єдності, то ми знову втратимо державу. Треба боротись не за місця в парламенті, а за державу, в якій буде парламент,

– зауважив Глава Української Православної Церкви Київського Патріархату Філарет.

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Нагадаємо, що 100 років тому в часи війни створили Центральну Раду. Імперії розпадалися, тому українці вперше за кілька століть отримали можливість відновити власну державу. На початку XX cтоліття мрії про незалежність розбив не лише зовнішній ворог, а й внутрішні чвари.