Як "пашизм" з'явився у Києві, а Азаров – в Україні, – дивіться у програмі з Майклом Щуром
12:25, сьогодні 666 Читать новость на русском
Дивіться у свіжому випуску програми "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – "пашизм" підійняв голову на Київщині.
Кіберполіція закрила жіночий статевий орган за розпусту.
Про це та багато іншого дивіться сьогодні у програмі "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" о 22:30 на 24 Каналі. Не пропустіть, буде цікаво!
Джерело: 24 Канал
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