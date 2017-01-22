Як "пашизм" з'явився у Києві, а Азаров – в Україні, – дивіться у програмі з Майклом Щуром

Дивіться у свіжому випуску програми "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" – "пашизм" підійняв голову на Київщині.

Кіберполіція закрила жіночий статевий орган за розпусту. Про це та багато іншого дивіться сьогодні у програмі "#@)₴?$0 з Майклом Щуром" о 22:30 на 24 Каналі. Не пропустіть, буде цікаво!

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