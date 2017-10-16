Як перемога Курца на виборах в Австрії вплине на Україну: прогноз від дипломата
Перемога на виборах в Австрії 31-річного міністра закордонних справ Себастьяна Курца є гарною новиною для України.
Таку думку висловив посол України в Австрії Олександр Щерба, повідомляє LB.ua.
"Прихід Курца на пост канцлера – це хороша новина для України. Він знає нашу проблематику, неодноразово відвідував Україну, в тому числі лінію розмежування", – сказав дипломат.
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Він додав, що при цьому радикальних змін у зовнішній політиці Австрії не очікує.
Але для остаточних висновків потрібно подивитися на формування уряду і його перші кроки,
– пояснив Щерба.
За словами дипломата, головне питання зараз – з ким Курц робитиме коаліцію.
Схоже, що партія Курца втомилася від великої коаліції з Соціал-демократами і бачить майбутнього партнера в правих популістах з Партії Свободи. Якщо це так, то питання буде полягати в тому, як будуть розподілені міністерства. У будь-якому випадку, можна виходити з того, що коаліційні переговори будуть тривати довго,
– вважає Щерба.