Як перемога Курца на виборах в Австрії вплине на Україну: прогноз від дипломата

Перемога на виборах в Австрії 31-річного міністра закордонних справ Себастьяна Курца є ​​гарною новиною для України.

Таку думку висловив посол України в Австрії Олександр Щерба, повідомляє LB.ua.

"Прихід Курца на пост канцлера – це хороша новина для України. Він знає нашу проблематику, неодноразово відвідував Україну, в тому числі лінію розмежування", – сказав дипломат.

Читайте також: В Австрії відбулися вибори: стало відомо, хто здобуває перемогу

Він додав, що при цьому радикальних змін у зовнішній політиці Австрії не очікує.

Але для остаточних висновків потрібно подивитися на формування уряду і його перші кроки,

– пояснив Щерба.

За словами дипломата, головне питання зараз – з ким Курц робитиме коаліцію.

Схоже, що партія Курца втомилася від великої коаліції з Соціал-демократами і бачить майбутнього партнера в правих популістах з Партії Свободи. Якщо це так, то питання буде полягати в тому, як будуть розподілені міністерства. У будь-якому випадку, можна виходити з того, що коаліційні переговори будуть тривати довго,

– вважає Щерба.