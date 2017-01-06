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Як пережити люті морози та снігопади. В Поліції дали водіям кілька порад

09:27, сьогодні 728 Читать новость на русском
Правила прості, але дієві
Правила прості, але дієві / Фото з відкритих джерел

Від сьогодні, 6 січня, в Україні різко погіршилась погода. Протягом наступних кількох днів температура опуститься місцями до 28 градусів морозу. Крім того, прогнозують сильний сніг та хуртовини.

Відтак, в Управлінні безпеки дорожнього руху дали кілька простих, але дієвих порад водіям.

Зокрема. у поліції радять водіям не забувати зарядку до телефону і термос з гарячим напоєм.

Також у управлінні нагадують, що в морози водію знадобляться додатковий комплект теплого одягу, ліхтарик, щітка для очищення вікон, сірники, свічки, лопатка, а також дроти "прикурювання".

Перед поїздкою варто перевірити, чи достатньо в машині палива, а також переконатися в її справному технічному стані.

Крім того, водію краще записати номери телефонів оперативних та аварійних служб.

Нагадаємо, надзвичайники попередили українців, що на Святвечір прийдуть сильні снігопади, хуртовини та снігові замети. Крім того, окрім західних областей пориви вітру сягатимуть 15-20 м/с, на Одещині та Миколаївщині місцями до 25 м/с.

Теги: Україна Негода в Україні Поліція
Джерело: 24 канал
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