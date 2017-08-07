Як пережити пекельну спеку: дієві поради

Аби пережити пекельну спеки потрібно відкоригувати власний раціон та мінімалізувати вживання алкоголю й тютюну. Ці прості поради допоможуть з легкістю перенести високі температури повітря.

Головне правило в спекотну погоду – не перебувайте на сонці в період з 11:00 до 17:00 більше, аніж півгодини, пише портал Тoneto.

В період аномальної спеки перегляньте власний раціон. Зокрема, відмовтесь від смаженої, жирної, гострої, солоної їжі та солодощів. Лікарі стверджують, що найкращий варіант харчування у спекотну погоду – це вегетаріанський тип харчування.

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Основа раціону у спеку – овочі та фрукти

Основу раціону повинні становити – овочі та фрукти, як сирі, так і термічно оброблені. Потрібно виключати усі білкові продукти. У випадку, коли спека нижче +30 – то допустимо вживати біле м’ясо та рибу.

Приймати їжу потрібно за розкладом. Відтак, снідати краще в проміжку між 6:00 та 7:00, обідати – до настання полуденної спеки – до 11:00, а вечеряти потрібно о 18:00. Між прийомами їжі вживайте легкі перекуси.

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Не варто забувати і про воду. У спеку слід випивати не менше 2,5-3 літрів рідини в день. Вживати її бажано кожні 40-50 хвилин по 100-200 мл.



У спеку пийте багато води

У спекотну погоду вживання тютюну і алкоголю потрібно звести до мінімуму. Можна вживати сухе вино по 50-100 мл на добу, але тільки ввечері.

Нагадаємо, за прогнозами синоптиками, в західних областях України температура почне знижуватися після 6 серпня – до +23...+29 градусів. Інші регіони України відчують спад спеки лише з 10 серпня.