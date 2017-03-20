Як пережити розлуку: 4 дієві поради

Розлука з коханою людиною є великим стресом, який складно пережити.

Впоратися і болючим розставанням допоможуть прості поради від психологів, зазначає Единственная.

Не залишайтеся самі

Після розставання не варто закриватися від світу та цілими днями просиджувати у чотирьох стінах. Натомість варто більше спілкуватися із близькими людьми та друзями, ходити на каву та гулянки.

Працюйте

Добрі ліки від любовних переживань – робота. Заваліть себе нею сповна і у вас просто буде обмаль часу на страждання. Та й виконання поставлених завдань підніме як і настрій, так і самооцінку.

Не аналізуйте стосунки

Одразу після розставання, не варто аналізувати минулі стосунки. Коли емоції вляжуться, ви все зрозумієте і зробите висновки.

Подорожуйте

Зміна обстановки завжди позитивно впливає на людину, яка перебуває у стресовому стані. Ідеальний варіант – це поїхати кудись на відпочинок, щоб просто розслабитися і познайомитися з новими людьми.

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