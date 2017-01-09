Як пережити сильні морози: прості і дієві поради

Різдвяні свята у більшості областей України минають у сильних морозах.
У західних областях стовпчики термометрів опускались навіть до понад 20 градусів морозу, а південні та центральні області, крім морозу, ще й засипало снігом.
Пропонуємо за таких екстремальних погодних умов скористатись простими, але дієвими порадами.
Якщо навіть вдома холодно:
їжте побільше теплої їжі;
одягайте кілька шарів одягу (найкраще, щоб це був одяг з вовни чи бавовни);
рухайтесь.
Якщо вирішили вийти з дому – добре підготуйтесь:
добре поїжте перед виходом (якщо ви будете на вулиці недовго, краще з'їсти що-небудь солодке і гаряче і взяти з собою який-небудь поживний батончик);
правильно одягніться: надіньте шапку, що закриває вуха, шарф, який би закривав обличчя і без теплих рукавиць на вулицю краще не виходити.
Важливо, щоб одяг не був тісним, а взуття, щоб було теплим і водонепроникним.
Якщо відчуваєте, що отримали обмороження і зігрітись не вдається, краще одразу звернутись по медичну допомогу.
терти хворе місце, зокрема, снігом чи спиртом (чи будь-якими іншими алкогольними напоями);
ходити, якщо відморожені ступні;
відігріватися з допомогою гарячої води або "сухого тепла", наприклад, фену.
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