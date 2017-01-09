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Як пережити сильні морози: прості і дієві поради

23:47, 8 січня 651 Читать новость на русском
Як пережити сильні морози
Як пережити сильні морози / Getty images

Різдвяні свята у більшості областей України минають у сильних морозах.

У західних областях стовпчики термометрів опускались навіть до понад 20 градусів морозу, а південні та центральні області, крім морозу, ще й засипало снігом.

Пропонуємо за таких екстремальних погодних умов скористатись простими, але дієвими порадами.

Не виходьте з дому без нагальної потреби

Якщо навіть вдома холодно:

їжте побільше теплої їжі;

одягайте кілька шарів одягу (найкраще, щоб це був одяг з вовни чи бавовни);

рухайтесь.

via GIPHY

Якщо вирішили вийти з дому – добре підготуйтесь:

добре поїжте перед виходом (якщо ви будете на вулиці недовго, краще з'їсти що-небудь солодке і гаряче і взяти з собою який-небудь поживний батончик);

правильно одягніться: надіньте шапку, що закриває вуха, шарф, який би закривав обличчя і без теплих рукавиць на вулицю краще не виходити.

via GIPHY

Важливо, щоб одяг не був тісним, а взуття, щоб було теплим і водонепроникним.

Якщо відчуваєте, що отримали обмороження і зігрітись не вдається, краще одразу звернутись по медичну допомогу.

Що в жодному разі не можна робити при обмороженні:

терти хворе місце, зокрема, снігом чи спиртом (чи будь-якими іншими алкогольними напоями);

ходити, якщо відморожені ступні;

відігріватися з допомогою гарячої води або "сухого тепла", наприклад, фену.

via GIPHY

Читайте також: Як втримати себе у формі: прості поради на період свят

Теги: Україна Погода Негода в Україні Поради
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