Як пірнають в ополонку на Водохреща українські політики: курйозна версія

Пірнання в крижану ополонку на Водохреща – чудова нагода для політиків чергових раз позувати перед камерами. І провести свою агітацію. Так, як вони вміють.

Як би це виглядало, в себе у Facebook описав Володимир Поліщук.

Петро Порошенко разів шість-сім заявляє, що пірне з хвилини на хвилину, після чого висловлює глибоко оптимістичне переконання, що точно пірне наступного року.

Олег Ляшко мочить в ополонці великий палець лівої ноги, після чого замовляє усім ЗМІ сюжет "Ляшко побив рекорд із пірнання в ополонку".

Надія Савченко оголошує безстрокове пірнання в ополонку, після чого збирає прес-конференцію, де журналісти зауважують, що вона стала ще більш сухою, ніж була.

Андрій Садовий домагається ухвалення міською радою стратегії пірнання в ополонки у Львові до 2050 року, після чого в ополонку стрибає Андрій Москаленко.

Віталій Кличко стрибає аж у дві ополонки, чотири з яких виявляються каналізаційними люками.

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Арсен Аваков створює проект "моя нова ополонка", але всі обговорюють його молоду заступницю, яка пірнала без купальника.

Міхеїл Саакашвілі роздає інтерв'ю про те, як круто стрибалося в ополонку в часи його президентства в Грузії, і що коли його виберуть президентом України, він всім покаже, що таке насправді стрибати в ополонку.

Анатолій Гриценко заходить на ФБ під фотки інших політиків, які пірнали, і розповідає, як треба було пірнати правильно.

"Попри тотальний спротив злочинної влади, партія "Батьківщина" домоглася вільного доступу до ополонок для всіх українців", – заявляє Юлія Тимошенко.

І лише Сергій Лещенко справді стрибає в ополонку. Але й тут спричиняє скандал через купальник, позичений у Насті Топольської...

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До слова, не всюди пірнання в ополонку обійшлося без ексцесів.