01:03
24 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВИКРАДЕННЯ ГОНЧАРЕНКА БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Картонний депутат. Чудернацький танок Жиріновського
Вєсті Кремля
22:46, 23 лютого
Вєсті.UA. Депутати-бублики.
Вєсті.UA
19:50, 23 лютого
ЦРУ
21:56, 21 лютого
Випуск новин за 23:00: Рада не призначила аудитора для НАБУ. День Криму в парламенті
Випуск новин
00:19, сьогодні
Жодна з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:43, 22 лютого
Телеканал новин 24 Новини Подорожі
ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВИКРАДЕННЯ ГОНЧАРЕНКА БЛОКАДА ЕНЕРГЕТИКА

Як пишногруда модель Playboy веде свій тревел-блог (18+)

01:00, сьогодні 1 Читать новость на русском

Колишня модель чоловічого глянцю Playboy Сара Андервуд, а сьогодні – відома тревел-блогерка, вирішила показати всім шанувальникам, як можна подорожувати та спокусливо вести свій аакаунт.

Свою фігуру дівчина вирішила не приховувати за одягом. Про те, що за красунею Сарою слідкують в мережі, підтверджують 7 мільйонів підписників та тисячі коментарів. Подорожі 32-річної дівчини незвичайні – на фоні мальовничих пейзажів вона знімає одяг, який би здавався їй зайвим і робить спокусливі фотографії.

Таким чином красуня наче показує своє єднання з природою.

Читайте також: Instagram запустив нове оновлення: як користуватися

Теги: LifeStyle Подорожі Фотоновини
Джерело: 24 канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
ТОП скандальних подій за всю історію вручення премії
23 лютого, 23:01 ТОП скандальних подій за всю історію вручення премії "Оскар"
918
23 лютого, 22:33 "Великая Победа" может вызывать скорбь, боль, стыд, но никак не гордость
Карл Волох 869
Спецслужби нарешті почали ставитися серйозно до російських агентів, – політолог
23 лютого, 22:17 Спецслужби нарешті почали ставитися серйозно до російських агентів, – політолог
1162
Головні новини 23 лютого: викрадення Гончаренка, скандал у Раді та шахова перемога
23 лютого, 22:01 Головні новини 23 лютого: викрадення Гончаренка, скандал у Раді та шахова перемога
1288
5 оригінальних ідей приготування млинців: рецепти з фото
23 лютого, 20:31 5 оригінальних ідей приготування млинців: рецепти з фото
Олена Булан 586
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук