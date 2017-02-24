Як пишногруда модель Playboy веде свій тревел-блог (18+)

Колишня модель чоловічого глянцю Playboy Сара Андервуд, а сьогодні – відома тревел-блогерка, вирішила показати всім шанувальникам, як можна подорожувати та спокусливо вести свій аакаунт.

Свою фігуру дівчина вирішила не приховувати за одягом. Про те, що за красунею Сарою слідкують в мережі, підтверджують 7 мільйонів підписників та тисячі коментарів. Подорожі 32-річної дівчини незвичайні – на фоні мальовничих пейзажів вона знімає одяг, який би здавався їй зайвим і робить спокусливі фотографії.

Таким чином красуня наче показує своє єднання з природою.

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