Як пістолет Walther став візитною карткою суперагента Джеймса Бонда

Пригоди найвідомішого шпигуна у світовій літературі вражають динамічністю і гостротою сюжету. Та, крім любові до протилежної статі, в агента британської розвідки була ще одна любов – любов до особистої зброї.

В перших книгах автор бондіани Ян Флемінг озброїв Джеймса Бонда мініатюрним пістолетом Beretta 959 ВS. Письменник вважав, що в суперагента зброя повинна бути максимально компактною і непомітною. Флемінг, мабуть, не здогадувався, що цей пістолет вважають жіночим, і він не може забезпечити належної міці.

Саме на ці фактори вказав у 1957 році в листі Яну Флемінгу збройовий експерт Джеффрі Бутройд. Спочатку Бутройд запропонував дати Бонду револьвер, але в ході листування зійшлися на моделі Walther PPK.

До речі, на знак вдячності Флемінг додав Джеффрі Бутройда у свої книги як експерта зі зброї – "Q", також відомого як "майор Boothroyd".

Пістолет Walther також із класу субкомпактних, але при цьому має більшу вогневу міць. Walther PPK після закінчення Другої Світової війни був на озброєнні поліції ФРН, США, Франції та інших країн.

Walther, "поліцейський пістолет" Walther PP та його модифікація, Walther PPK із 1957 року надовго стали візитною карткою суперагента Бонда. Він невеликий за габаритами й масою, але ефективний, простий у користуванні і надійний. Незважаючи на те, що початкова швидкість кулі становить, за сучасними мірками, скромних 280 м/с, його цілком можна використовувати в оперативній роботі, бо він задовольняє практично всі вимоги до зброї прихованого носіння для оперативників відділу МІ-6.

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Втім, як і личить суперагенту, пістолет повинен йти в ногу з часом, адже технічний прогрес не стоїть на місці. І у 90-х в одній з нових серій "Золоте око" у Бонда в руках з'явилася новинка, випущена компанією Walther, – модель Р-99. До речі, немає кращої реклами, ніж хороший бойовик, тому нові серії пригод Бонда виявилися дуже доречними для творців нової моделі.

І все ж після ознайомлення з технічними характеристиками розумієш, що Джеймс Бонд у своєму виборі не помилився. Зручність у використанні, відсутність зайвих елементів управління і складних запобіжних механізмів, застосування елементів самозводного ударного механізму в сукупності з малою загальною вагою пістолета – ось безперечні переваги Р-99.



Проте, у "Кванті милосердя" 2008 року Walther PPK повернувся в руки суперагента.

За легендою, з Walther PPK був застрелений группенфюрер – генерал-лейтенант військ СС Герман Фегелейн, якого звинуватили у зраді. Сам він, до слова, був власником Walther Р38, увінчаного гаслом СС "Моя честь – вірність" і дарчим написом Гіммлера "На знак сердечної дружби". У Бонда, певна річ, таких написів від представників Рейху не було, однак, між ним і його Walther теж існує міцна дружба, адже пістолет так часто допомагав суперагенту захистити власні честь і гідність.

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