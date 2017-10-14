Як по всій країні відзначали День захисника України

Урочистості з вшанування захисників України сьогодні відбуваються по всій державі.

У Дніпрі з ранку перекрили головну вулицю міста – декомунізований проспект Яворницького. Тут відбувається багатотисячний святковий марш. Окрім військових та добровольців, до колони приєднались і сотні простих містян.

Ми впевнені, що молодь, нинішня молодь, нове покоління будуватиме нову державу, нові стандарти будуть впроваджувати у своїй роботі. І віримо, що наша Україна буде найкращою країною в світі,

– сказали мешканці Дніпра Віталій та Алла.

Урочиста хода пройшла і середмістям Івано-Франківська. Разом із нинішніми захисниками маршем крокують і ветерани УПА, які сьогодні відзначають 75 річницю заснування Української повстанської армії.

Я в УПА поступив у 1944 році. На Вербову неділю нас бомбили. А на Великдень я поступив у Іваниківку, там був прийом в УПА. До сьогоднішнього часу, від того року як я поступив, і до сьогодні, я знаходжуся на посту,

–розповів старший братчик УПА Роман Яремчак.

А ось у Львові сьогодні вітали майбутніх захисників країни. Із хвилюванням та трепетом урочисту присягу склали понад дві сотні курсантів державного ліцею імені Героїв Крут. Вони заприсяглись захищати український народ і служити на вірність державі.

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Хвилювались сьогодні і хлопці в Херсоні. Курсанти Державної морської академії, лави якої сьогодні поповнили понад 1300 майбутніх моряків. На березі Дніпра вони склали присягу на вірність країні та одягли традиційні морські комірці.

А у Харкові у пам'ять про полеглих героїв у війні на Сході України, на одному з місцевих кладовищ відкрили алею слави. Тут поховані 34 бійці, що загинули у зоні АТО. Меморіал звели всього за місяць.

А про те, щоб своє професійне свято відзначили і ті, хто зараз на фронті, потурбувались на Буковині. Волонтери з міста Заставна відправили на передову чимало смаколиків: сто кілограмів риби, 500 кілограмів капусти, копчене м'ясо, домашню випічку та консервацію. Готували гостинці усім містечком, спеціально, аби встигнути до сьогоднішнього свята.

Волонтери вірять – смачні гостинці, зроблені з душею, піднімуть настрій та додадуть сил тим, хто далеко від дому захищає нашу країну.