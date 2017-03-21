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Як побороти залежність від смартфона: корисні поради

14:31, сьогодні 306 Читать новость на русском
Як побороти залежність від смартфона: корисні поради

Експерти застерігають, що залежність від смартфонів – серйозна проблема суспільства, адже людина може зашкодити свої психіці.

Крім того, залежність від гаджетів провокує порушення сну, безпричинне занепокоєння, стрес, депресію і зниження лібідо, пише Care2.

Фахівці визначили кілька ефективних способів побороти залежність та покращити реальне життя.

Встановіть обмеження часу для соцмереж

У перевірці стрічки соціальних мереж немає нічого поганого, якщо переглянути її швидко, а не залишитися там на годину. Встановіть собі таймер на 5-10 хвилин для проведення часу в соцмережах, коли пролунає звуковий сигнал, відкладайте смартфон.

Відкладіть смартфон на достатню відстань

Багато людей мають звичку спати зі смартфоном або постійно носити його в кишені і навіть брати його з собою у ванну. Щоб позбавитися залежності від гаджета – кладіть телефон подалі.

Вимикайте телефон на годину

Візьміть за звичку раз у день на годину вимикати телефон або класти його далеко у тумбочку. В цей час ви можете погуляти у парку чи почитати книгу. У такий спосіб ви відпочинете від смартфона.

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Подивіться на себе із сторони

Багато з нас не можуть відірватися від своїх телефонів під час нарад на роботі, обіду з колегами або дружньої бесіди. Це дуже неввічливо. Подивіться на себе і переконайтеся, що ви так не робите.

Видаліть програми, які затягують

Якщо на вашому смартфоні не дуже важливі програми, але ви не можете прожити і дня, щоб не запустити їх, просто видаліть цей додаток.

Теги: LifeStyle Здорове життя Соціальні мережі
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