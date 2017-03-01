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НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ

Як подолати депресію і налаштуватися на весну: прості поради

13:22, сьогодні 4 Читать новость на русском
Забудьте про депресію!
Забудьте про депресію! / 24 Канал

На вулиці уже весна, яка мала б принести гарні емоції, проте зимова хандра все ще не покидає нас.

Щоб зимова депресія не переросла у весняну – сайт "24" підібрав способи, які здатні покращити настрій.

Додайте руху та світла

Під дією сонячного світла в організмі утворюється вітамін D, який впливає на загальний обмін речовин.

Тому старайтеся частіше бувати на вулиці у денний час і не ховатися від перших променів.

Влаштовуйте собі прогулянки та дихайте свіжим повітрям. Нехай навіть похмура погода вас не зупиняє. А щоб зробити приємну атмосферу у квартирі – запаліть кілька свічок.

Оточіть себе позитивом

Намагайтеся оточити себе позитивом – подивіться улюблену комедію чи послухайте запальну музику.

Також не завадить спілкування у компанії близьких друзів. Влаштуйте собі вечір з настільними іграми.

Більше кольорів

Науково доведено, що кольори впливають на наш настрій, апетит тощо.

Аби уникнути депресії, експерти рекомендують прикрасити свій будинок найбільш сприятливими відтінками для настрою.

Ви можете пофарбувати одну стіну чи окрему зону в яскраві теплі відтінки. Якщо ви не готові до таких радикальних методів, то прикрасьте будинок диванними подушками яскравих відтінків. Або просто купіть нову чашку, яка піднімає настрій.

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Теги: Здорове життя LifeStyle Поради
Джерело: 24 Канал
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