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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Як "покарали" капітана, який змусив курсантів ліпити зі снігу автобусну зупинку

20:46, сьогодні 1235 Читать новость на русском
Курсанти, які ліплять автобусну зупинку
Курсанти, які ліплять автобусну зупинку / Фото із соцмереж

Ситуація, коли капітан у навчальному центрі ВДВ у Житомирі заставив курсантів ліпити автобусну зупинку зі снігу, отримала продовження.

Як повідомив журналіст 24 Каналу Володимир Рунець з посиланням на керівника групи інструкторів 199 навчального центру Марусю Звіробій, тепер капітан та сержант, як керівники курсантів, за "неетичну поведінку відправили на фронт підвчитись досвіду спілкування з нижчими за званням".

Рішенням командувача ВДВ Михайла Забродського, капітан Улітко разом з сержантом відправляються в зону АТО, до лав 81 бригади за неетичну поведінку по відношенню до курсантів 199 навчального центру ВДВ. Командувач дає шанс подумати та отримати більше досвіду того, як тепер варто ставитись до військовослужбовців, що йдуть сьогодні захищати Україну. 81 бригада має геройський, досвідчений особовий склад, який постійно тримає лінію оборони і як ніхто вміє навчити цінувати своїх бійців,
– йдеться в повідомлені.

Нагадаємо, нещодавно у лавах Збройних сил України стався гучний скандал, коли у Житомирі в навчальному центрі ВДВ №199 капітан поставив контрактникам абсурдне завдання – робити зупинку зі снігу.

Згодом виявилося, що капітан був цілком тверезий.

Теги: Україна Війна на Донбасі АТО Житомир Збройні Сили України Скандал
Джерело: 24 Канал
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