Як Порошенко тікав від запитання про Саакашвілі: промовисте відео

Президент України Петро Порошенко, схоже, не горить особливим бажанням давати будь-які коментарі щодо позбавлення громадянства Міхеїла Саакашвілі.

Відповідне відео опублікувало "Громадське".

На початку ролика видно, як журналіст під час святкування Дня поліції задав Порошенку питання щодо справи Шеремета та почув дипломатичну відповідь.

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Згодом пролунало питання про другий президентський термін, однак очільник держави зробив вигляд, що нічого не чув.

Крім того, представник ЗМІ запитав про позбавлення громадянства Саакашвілі – відбулося аналогічне ігнорування з боку президента.

Нагадаємо, 27 липня в Адміністрації Президента підтвердили, що Міхеїла Саакашвілі було позбавлено українського громадянства. А 1 серпня з’явився відповідний указ за підписом президента Петра Порошенка.