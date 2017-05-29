Як посадовці живуть не лише на ставку: хто отримує найбільші премії

У 2016 році з державного бюджету України на премії 120 керівникам 24-х органів влади виділили 6,5 мільйона гривень.

Про це пише видання "Українська правда".

Так, за даними журналістів, з цієї суми кожна третя гривня пішла на відзнаки керівників Генеральної прокуратури, що у підсумку становить 2,3 мільйона гривень.

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Видання підкреслює, що правоохоронні та силові органи влади у 2016 році витратили на преміювання своїх керівників більше, аніж міністерства та інші органи влади, щоправда на цьому фоні виділяється НАБУ під головуванням Артема Ситника, який на це не спрямував жодної копійки.



Розмір премій, які отримали силові та праввохоронні органи України

Натомість Генпрокуратура Юрія Луценка відзначилася не лише найбільшим фондом преміювання, а й тим, що за останні два місяці 2016-го премії генпрокурора та його заступників зросли удвічі порівняно з попереднім періодом.

Найбільше ж грошей серед правоохоронців і усіх інших керівників держорганів отримав як премії керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький – протягом року його місячна премія коливалася від 33 тисяч до 144,5 тисяч гривень.



Керівник САП Назар Холодедницький отримав найбільше грошей як премію

Ресурс зазначає, що остання сума – абсолютний рекорд серед відомих премій 2016 року.

Також "Українська правда" додає, що серед п'ятьох заступників міністра внутрішніх справ Дєєва та Ковальчук – єдині, хто отримав премії за роботу наприкінці року.



Найбільші одноразові виплати премій серед правоохоронців